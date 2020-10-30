涉嫌参与规避对伊制裁 美国制裁8家伊朗、新加坡和中国实体

美国财政部10月29日发表声明宣布，对来自伊朗、新加坡和中国的8家实体实施制裁。这些实体被指参与买卖ci'q已被美国制裁的一家石化公司代理的伊朗石化产品。

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美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）表示，这8家实体参与了由众祥石化有限公司（Triliance Petrochemical Co. Ltd）促成的交易，或协助后者处理和转移出售这些石化产品所得的资金。据悉，众祥石化是一家总部位于香港并在伊朗、阿联酋、中国和德国设有分部的经纪商。美国财政部的声明强调，伊朗石化产品的销售仍然是伊朗政权的主要收入来源，并指“这些资金被德黑兰用来支持中东各地的腐败政权和恐怖组织，最近还支持了委内瑞拉”。

美国财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)在声明中表示，“伊朗政权从为伊朗石化行业提供方便的全球实体网络中获益。”他强调，“美国仍然致力于打击伊朗政权用来资助恐怖组织和压迫伊朗人民的任何收入来源。” 2020年1月，美国财政部对众祥石化和其他三家公司进行制裁。这4家公司被指从伊朗国家石油公司(NIOC)总共转移了价值数亿美元的产品出口。今年9月，美国财政部再次宣布，将来自伊朗、阿联酋以及中国的6家公司列入被制裁实体名单。