美宾州联邦法官裁定暂不准执行TikTok技术交易禁令

美国宾夕法尼亚东区联邦地区法院法官温迪·比特斯通（Wendy Beetlestone ）10月30日，制止了一项原定于11月12日生效的美国商务部命令。该命令禁止美国企业与抖音国际版TikTok进行技术交易。

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据路透社获得的消息显示，比特斯通法官下达临时禁制令，在法庭审理此案期间，美国商务部不得执行不许向TikTok在美业务提供数据储存、内容输送和其它技术交易的禁令。

比特斯通在裁决中称，该命令“实际上将在美国境内关闭一个全球大约7亿人用来进行表达活动的平台。这些TikTok用户中有超过1亿人在美国境内，并且每天至少有5000万美国用户在使用该应用程序”。报道指，美商务部尚未对裁决立即作出回应。但该部门此前曾承认这些限制将 "大大降低该应用在美国的功能和可用性"，"最终可能会降低该应用的效果"。

不久前，美国哥伦比亚特区联邦地区法院法官卡尔·尼科尔斯（Carl Nichols ）9月27日裁决，暂缓实施美国政府关于将TikTok从美国移动应用商店下架的行政命令。美国商务部曾决定于9月20日起禁止TikTok在美国境内应用商店的下载、更新，并将于11月12日起禁止TikTok在美国提供服务。

TikTok在一份声明中表示，对其用户 "为保护自己的表达权而努力"的支持"深表感动"。