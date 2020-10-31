首任007演员肖恩·康纳利去世，享年90岁

据英国广播公司（BBC）消息，著名苏格兰演员肖恩·康纳利（Sir Sean Connery ）爵士10月31日逝世，享年90岁。他因饰演英国军情六处（MI6）特工詹姆斯·邦德而闻名于世，也是第一个将这个角色搬上大银幕的人，并出演了7部间谍题材的惊悚片。他的演艺生涯横跨数十年，获得的众多奖项包括一座奥斯卡奖、两座贝夫塔奖和三座金球奖。

广告 继续浏览后续

肖恩·康纳利，1930年8月25日出生于英国苏格兰爱丁堡，英国演员、制片人。1962年，因在第一部“007”电影《007之诺博士》中饰演詹姆斯·邦德而成名，受到好莱坞的重视。康纳利的其他电影包括《猎杀红色十月》、《印第安纳·琼斯 - 最后的十字军》和《勇闯夺命岛》。

长期以来他被认为是饰演007的最佳男演员，且经常在影迷调查中被评为最佳男演员。他在1988年获得奥斯卡奖，因在《触不可及》中饰演爱尔兰警察而被评为最佳男配角。

2000年，他在荷里路德宫被英国女王封为骑士。2005年11月11日，康纳利获得了美国电影学院授予的终身成就奖；2008年1月，他宣布退出影坛。今年8月，康纳利迎来了自己的90岁生日。不久前，曾和他合作饰演邦女郎的英国女星玛格丽特·诺兰（Margaret Nolan）去世，二人曾合作007系列电影第三部《007：金手指》。

对于康纳利去世的消息，007系列电影制片人迈克尔·G·威尔逊（Michael G. Wilson）和芭芭拉·布洛克利（Barbara Broccoli）兄妹通过推特表示，"我们对肖恩-康纳利爵士去世的消息感到悲痛。他作为最初的詹姆斯-邦德，将永远被人们所铭记。当他说出那些令人难忘的话语时，就开始了他不可磨灭的电影史。‘我叫邦德... "詹姆斯-邦德’--他以粗犷而又机智的方式塑造了一个既性感而又充满魅力的特工形象，彻底改变了世界。他无疑是该系列电影成功的主要功臣，我们将永远感谢他。"