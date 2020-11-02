印度与法国多方位合作强化印太伙伴关系

印度多地穆斯林有示威抗议法国总统马克龙在言论自由的原则下，捍卫讽刺伊斯兰先知穆罕默德的漫画，但印度政府却决定与法国强化印太伙伴关系，以对抗中国的扩张。

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法国总统马克龙10月21日晚间在被原籍车臣的伊斯兰恐怖分子斩首的中学教师帕蒂的国家葬礼仪式上表示，他支持讽刺伊斯兰教先知默罕默德的讽刺漫画。原因时这位殉职教师由于在课堂上讲解言论自由时展示了查理周刊的伊斯兰先知漫画引起的风波而被激进伊斯兰分子杀害。但马克龙的旨在捍卫法国言论自由的言论激起了一些伊斯兰国家的抗议浪潮。在拥有1.72亿穆斯林人口的印度，最近也在包括孟买在内的全国多个地区爆发示威抗议马克龙的言论。

但这并未影响印度与法国的合作。中央社报道，在考量中国不断在印度太平洋地区扩张军事和政经影响力，甚至把军事活动延伸到地中海，让欧洲国家倍感威胁，法国正积极强化与印度的安全合作，更加速将阵风战斗机（Rafale）交付给印度的期程，展现法国支持印度在中印边境阻挡中国的立场。

报道引述印度« 经济时报»（Economic Times）周一的报道称，印度外交部次长什林格拉（Harsh Vardhan Shringla）上周访问法国后，两国决定透过双边外交部、国防部、及军事与民间实体等合作机制强化印、法在印太地区的伙伴关系。什林格拉在访法时表示，印度与法国是印太地区强大的合作伙伴，在愿景上团结一致，双方都同意维护自由、开放与包容的印太地区非常重要，双方也持续致力于维护基于规范的国际秩序。

今年九月份，在中印边境关系紧张之际，法国国防部长佛罗伦萨·帕里（Florence Parly）曾赴印度进行闪电之旅，以促进法国军事工业发展。法国方面曾指出，指除了推销军火，也希望与印度在该地区推动外交与战略合作。法国刚刚与印度以及澳大利亚首次召开了三国会议，推升在该地区的多方位合作。 据法新社报道说，这是法国国防部长上任以来第3次访问印度。消息没有提及法国防长在印度的行程细节，但与印度外长以及印度国家安全顾问分别有会谈。法国防长结束该国访问前，参加法国5架战机阵风的正式交接仪式。该批飞机已经在今年夏季初运抵印度。印度一共向法国订购了36架阵风战机。

印度是法国在南亚最为重要的合作伙伴以及军品买家。10年来，印度订购了法国130亿欧元的军品。

而法国是欧洲第一个推出印太战略的国家，印度则是法国这项印太战略的重要支柱；双方在印度洋的西部和南部紧密合作。