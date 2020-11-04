夏季解封的欧洲国家纷纷重新下达防疫限制性措施

面对汹涌的疫情，夏季解封的欧洲多国纷纷选择重新下达防疫限制性措施。

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局部封城，全国限足，实施宵禁..欧洲多国面临来势汹汹的秋冬疫情大潮，重新下达防疫措施。但与春季相比，本次限制在尤其是工作，教育，养老院探视这三大领域，要更加宽容。

法国在10月底重新进入限足期，至少维持到12月1日。日前不断有强化限足而同时采取宵禁措施双管齐下，或者限足将会维持到明年二月份的消息传出，但政府并未正式下达相关的明确官方指令。英格兰人，威尔士人，爱尔兰人也相继进入限足期，预期限制期从两个星期到六个星期不等。希腊的部分区域也开始限足，其他区域则开始宵禁，从午夜零点到次日凌晨五点之间禁止外出。

欧洲另外一些国家则更多选择关闭餐厅酒吧以及娱乐场所，并呼吁民众尽可能呆在家里，但并不出台强制性措施，例如德国。葡萄牙和瑞士也把防疫的希望寄托在民众的自觉性上，呼吁人们除了迫不得已，需要工作或者购物之外，尽可能减少户外逗留的时间与出行次数。

除了下达限足令和呼吁民众呆在家里的国家，其他例如西班牙，意大利，比利时，奥地利，捷克，斯洛伐克，斯洛文尼亚，卢森堡等则选择实施不同时段的宵禁。其中比利时虽然官方宣称进入限足期，但白天并不限制人们出行，只在午夜零点开始宵禁到次日凌晨五点。与此同时政府呼吁企业尽可能引导员工远程办公，并关闭一切被认为不涉及生活必需品的商铺。