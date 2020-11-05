疫情急飙 美国单日破10万 欧洲多国封锁更加严格

新冠病毒在全球加速蔓延。在11月3日美国总统大选的投票日，美国全国范围内单日新增病例首次突破10万。欧洲多国比如英国、法国、德国和比利时也在实施更加严格的封锁措施。

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新冠病毒在全球加速蔓延。在美国，美国疫情监测数据显示，在11月3日美国总统大选的投票日，美国全国范围内单日新增病例首次突破10万，数据还显示，周三美国染疫患者住院人数连续第二天超过5万。

在欧洲，感染新冠病毒的病例也在激增，欧洲多国比如英国、法国、德国和比利时也在实施更加严格的封锁措施，以阻止病毒的扩散。

英国从11月5日至12月2日进行为期一个月的封城；比利时甚至面临医疗体系崩溃的可能。比利时的人均新增病例数目在欧洲排名第一。

意大利总理孔特宣布，依照疫情的严重程度，将国家20个地区做出不同颜色的标注，以阻止疫情卷土重来。意大利还在全国范围内在晚上10点至早上5点期间实施宵禁，博物馆和商场周末关门。

在德国，总理默克尔宣布自11月2日开始实施“半封锁”措施。

在法国，法国总统马克龙10月28日发表电视讲话，宣布法国从10月30日起进入“全境封锁”，直到12月1日。11月5日星期四，法国卫生部长维兰召开新闻发布会，讲述了法国疫情的严峻，他并表示，法国人越能严格遵守目前的封锁措施的话，封锁的时间就越不会长。

根据法国卫生部门周四晚的数字，法国单日新增感染人数为58046例，24小时内，在医院死亡的新冠患者为363人。