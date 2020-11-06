国际各界敦促世卫组织邀请台湾担任观察员

世卫组织（WHO）越来越受到国际各界，要求让台湾参加下周在日内瓦举行重要会议的压力，这次会议致力于抗击新冠疫情的大流行。周四，世界医学协会（WMA）再次呼吁给予台湾代表参加世卫大会观察员的地位。

广告 继续浏览后续

在给世卫总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的公开信中，协会（WMA）理事会主席Frank Montgomery博士称拒绝给予台湾观察员地位的呼吁，是“犬儒主义，适得其反” 。

法新社指出，在中国的压力下，台湾已经被世卫组织和其他一些国际机构排除在外，中国将台湾视为其领土的一部分。目前有关这一议题引发的紧张，比1990年代中期以来的更加强烈。

美国和其他一些国家敦促世卫组织至少恢复台湾直到2016年享有的观察员地位。而新冠疫情的大流行使这些呼吁更加迫切。

代表着超过世界1000万医生的世界医学协会，在信中写道：“新冠大流行证明了与所有卫生系统合作，让全世界所有卫生系统的受益者受益是必需的。”

在五月份举行了短暂的网络会议之后，世卫组织举行的世界卫生大会定在下星期一恢复。世卫成员国同意将有关棘手问题的辩论推迟到11月进行。

不过，到周四为止；尚不清楚台湾地位问题是否会在本届会议的议程上。

对于支持台湾的人来说，将台湾排除在世卫组织之外是没有道理的。台湾在与新冠的战斗中取得了显著成果，只有7人死亡，确认感染人数不到600例。

台湾驻日内瓦代表上周对法新社表示：“在抗击疫情方面，不能有缺口，但看到的是巨大的缺口” 。

世卫总干事表示，台湾的参与只能由成员国决定，且需要“有关政府”的同意；也就是说北京。

台湾代表则称，世卫组织有权独立邀请台湾以观察员身份参加大会。

中华民国是1948年世卫组织的创始成员国之一，但在1972年不得不让位给中华人民共和国。

法新社指出，北京曾经让台湾拥有世卫观察员的地位，但是2016年台湾大选总统蔡英文上台后，坚决反对“一个中国”的原则，导致台湾失去了这一地位。