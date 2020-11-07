共和党首位重磅人士道贺拜登

共和党资深犹他州参议员，2012年美国总统选举期间的候选人之一米特-罗姆尼向拜登道贺。截至发稿，特朗普并未承认败选。

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11月7日，美国今年大选计票仍在继续，美国各大媒体依据美联社等的数据基础报道称拜登与哈里斯已跨过胜选所需的270张选举人票数字大关，拜登在随后宣布胜选，多国领导人也向其隔空祝贺。美国共和党一边，也终于有重磅人士—共和党资深犹他州参议员，2012年美国总统选举期间的候选人之一米特-罗姆尼—向拜登道贺。截至发稿，特朗普并未承认败选。

米特-罗姆尼表示，自己与妻子安娜“向胜选的乔-拜登总统表示祝贺，同时也祝贺卡马拉-哈里斯胜选副总统”。罗姆尼还在推特上写道，自己与妻子“都了解，拜登与哈里斯都是充满善意的人，且有着令人敬佩的性格，祈求上帝保佑他们二人，岁岁年年”。

前一天，计票仍未显示拜登胜选之际，罗姆尼曾经表示，总统特朗普要求重新计票，进行投票问题调查的诉求是正当的，并强调特朗普的这一诉求“符合选举程序”，但同时警告，特朗普宣称本次选举被操控了，被腐化了，被窃取了，这种说法“却是错误的，因为这会伤害到美国乃至全世界的自由事业，点燃危险且具有摧毁力的熊熊欲望”。