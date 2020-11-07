德国欢呼拜登当选美国总统

美国民主党候选人拜登选举获胜，赢得德国一片欢呼。

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N-tv电视台报道说：默克尔总理祝贺拜登当选美国总统。默克尔发言人塞伯特在推特上公布说，默克尔表示：“恭喜！ 美国公民决定了 乔·拜登（Joe Biden）将担任美国第46任总统。”尽管现任总统唐纳德特朗普至今没有明确承认拜登的竞选胜利。 默克尔继续说：“我期待着将来与拜登总统合作。” “如果我们要面对时代的巨大挑战，我们的跨大西洋友谊是不可替代的。”默克尔海祝贺哈里斯将担任副总统。

联邦总统施泰因迈尔也非常高兴，并直接向拜登表示了祝贺。他致函拜登说： “这是建立新共识的希望。这是对可靠，理性和在不安定世界里坚持不懈地寻求解决方案的希望。”“您代表一个了解联盟和朋友，可靠与信任价值的美国。” “您将在德国找到一个强大的合作伙伴。让我们与我们的欧洲邻国一起更新跨大西洋伙伴关系。” 施泰因迈尔继续说，德国“愿意站在您的身边，建立一个更美好，更和平，更公正的世界。”“我们德国人对美国对德国和欧洲的自由、统一与安全的支持深表感谢。” “作为民主国家，我们紧密相连。我们对自由，法治和民主负有共同责任。”

德广联报道说，德国多位政治家欢呼拜登的胜利。基民盟政治家默尔茨（Friedrich Merz）在推特上写道:“全世界松了一口气。”拜登将带来让欧美重又良好合作并共同为世界和平和自由而努力的机会。社民党秘书长Lars Klingbeil欢呼道：“民主太伟大了。”自民党领袖林德纳也松了一口气。他说，“和美国的观点分歧虽然不会消失，但美欧伙伴关系有了重新起步的机会。”

《明镜》周刊报道说，感谢宾夕法尼亚州的大多数，拜登赢得了美国大选，将成为美国下一任总统。等待终于有了结果。在宾夕法尼亚州，特朗普于周三上午还领先六十多万张选票。但在邮寄选票慢慢统计出来后，拜登在该州得票超过了特朗普。但特朗普还不肯接受自己竞选失败的结局，打算周一通过法律途径否决拜登的胜利。77岁的拜登获胜使一位职业政治家重又将成为美国总统。哈里斯将担任副总统，这将是美国第一位女性和非裔美国人担任副总统。但民主党目前只在众议院拥有多数，在参议院尚未获得多数。如果拜登不能在两院均获得多数，他将无法进行较大的改革项目。

N-TV电视台表示：拜登战胜了特朗普，特别是在宾夕法尼亚州，赶超了特朗普，这是一个历史性胜利。

《法兰克福评论报》写道：不可理喻的事情没有再次发生。特朗普竞选连任失败了，特朗普由此成为美国一个为期四年的政治现象。虽然在美国大选刚结束时，特朗普还很走红。但美国每一天的情绪都在不断变化。特朗普虽然赢得了佛罗里达州，但在密西根州、威斯康辛州和宾夕法尼亚州等，他都无法重新获得选举胜利。输家特朗普总统明年1月20日后，将必须把白宫让给胜利者拜登。特朗普及其家族是否还会得到共和党的支持，值得怀疑。