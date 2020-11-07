拿下宾州 美联社显示拜登胜选 特朗普称“远未结束”

11月7日星期六晚间，法新社华盛顿站引述美国有线电视新闻网，美国全国广播公司和美国哥伦比亚广播公司等来自美联社的消息，因拿下宾夕法尼亚这个关键州，拜登以273张选举人票在本次美国大选当中胜出，将成为美国第46任总统。

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4天紧张而漫长的计票等待之后，拜登这位民主党候选人，奥巴马时代的副总统因宾夕法尼亚州而至少揽得了273张选举人票；在乔治亚州，亚利桑那州，内华达州和北卡罗莱纳州，美国媒体也宣布由拜登领先。上一次从希拉里-克林顿手中溜走的其余两个工业大州—密歇根州和威斯康星州，本次也重新回归民主党。拜登的胜选，也标志着美国将迎来第一位56岁的黑人女性副总统，卡马拉-哈里斯。

截至目前，特朗普还没有宣布承认败选，外界尚不知晓他是否仍然坚持认为计票当中出现了腐败，虽然他本人仍然谴责拜登“急切而错误地宣布胜选”，其阵营似乎已经为迎接拜登时代而做好心理预设。无论特朗普愿意与否，根据美国宪法，权力交接将在2021年的1月20日中午进行，在这之前，各州都将会确认选举结果，538个选举人也将在今年12月一起正式定下新任总统。若确认无误，特朗普将成为1992年乔治-赫伯特-沃克-布什以来，第一位未能连任的美国总统。

胜选消息出炉后，拜登宣布“将做一名所有美国人的总统”，表示自己“感到荣幸，同时感到谦卑”，“随着阵营告一段落，是时候把愤怒与炽烈的言辞率在身后，是时候作为一个国家，团结在一起”。截至发稿，拜登拿下的选举人票已升至284张，特朗普214张。