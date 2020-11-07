欧盟领导人与欧洲多国政要祝贺拜登与哈里斯：跨大西洋关系重新出发

拜登与哈里斯阵营宣布胜选后，欧洲多国政要与欧盟领导人等纷纷发声。马克龙道贺并邀拜登与哈里斯共面挑战，德国则庆祝跨大西洋关系重新出发。

广告 继续浏览后续

德国总理默克尔祝贺拜登胜选，强调了跨大西洋关系的“不可替代性”，德国副总理兼财政部长奥拉弗-舒尔茨也庆祝称“跨大西洋关系开启了新的篇章”，德国外交部长黑克-马斯则表示“为了跨大西洋关系的新起点，德国愿意投入与（美国新任总统）的合作当中”。法国总统马克龙也发推特向拜登与哈里斯道贺，表示“法国与美国有很多共同的任务，来克服目前的挑战，法国将与美国共同努力”。英国首相约翰逊则“祝贺拜登胜选美国总统，祝贺哈里斯创造历史性的成就”，同时强调，“美国是英国最重要的盟友，希望英美双方在气候合作，贸易，与安全等共同的焦点问题上紧密合作”。意大利总理孔特也在其推特上写道：“祝贺美国人民和美国机构渡过了这场民主生命力的巨大挑战，意大利准备好与胜选的拜登总统一道合作，强化跨大西洋关系。美国可以信任意大利，意大利是美国坚定的盟友，战略的合作伙伴”。

欧委会主席冯德莱恩也向拜登与哈里斯表示祝贺，她强调，“欧盟和美国是朋友，也是盟友，欧盟各国的公民和美国公民共享最深的连结，期待与胜选的拜登总统合作”。欧洲理事会主席米歇尔也向拜登与哈里斯道贺，同时表示，“欧盟已经准备好迎接一个强大的跨大西洋伙伴关系”，并提到了新冠疫情，多边主义，气候变化，国际贸易等“欧洲希望与美国一道面对，克服的挑战”。