阿塞拜疆错误击落俄罗斯军用直升机

阿塞拜疆周一错误地击落了一架俄罗斯直升机，外界担心这会进一步把俄罗斯拖入纳戈尔诺·卡拉巴赫军事冲突。

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法新社报道，周一，阿塞拜疆错误地击落了一架位于亚美尼亚上空的俄罗斯军用直升机，这一事件有可能会将莫斯科进一步拖入两国在纳戈尔诺·卡拉巴赫发生的军事冲突。

报道指出，俄罗斯军用直升机Mi-24在亚美尼亚上空接近阿塞拜疆边界的区域飞行时，被击落，造成两名机组人员死亡，第三人受伤。

阿塞拜疆外交部承认，该国武装部队是担心亚美尼亚方面挑衅，所以开了火。就这一发生在亚美尼亚和阿塞拜疆边界附近，但是离双方军事冲突地区相当远的“事故”，阿塞拜疆外交部解释说，当时能见度很差。

阿塞拜疆外交部在一份公告中表示，“阿塞拜疆方面为这次属于事故的悲惨事件向俄罗斯方面表示道歉。”

法新社指出，俄罗斯是亚美尼亚的军事同盟国，与阿塞拜疆也有着良好的关系。俄罗斯一再警告说，纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突有可能会从边界地区蔓延开来。

像几乎整个国际社会一样，莫斯科一直坚持休战的必要性。但是，自9月27日亚美尼亚分离武装和阿塞拜疆展开致命战斗以来，有三次停火的机会都没有能够实现。阿塞拜疆希望夺回这块自1990年代初期造成3万人死亡的战争后事实上是独立的领土。

俄罗斯暗示，如果冲突蔓延到这个地区之外的话，它将在

俄罗斯-亚美尼亚军事条约的框架下，介入冲突。

另一个地区大国土耳其则支持阿塞拜疆的进攻，土耳其被指控派出叙利亚的亲土耳其雇佣军为支持阿塞拜疆而战斗。