中国新冠疫苗巴西临床试验因“严重不良反应”被紧急叫停

巴西卫生监管当局11月9日发表公报宣布，中国科兴生物公司生产的新冠病毒疫苗在该国的临床试验10月29日发生“严重不良反应”，暂停该疫苗的三期临床试验。公报没有提供所谓“严重不良反应”的具体信息。巴西负责协调新冠病毒疫苗试验的公营机构布坦坦（Butanta）研究所声称对监管当局这项决定感到意外。

广告 继续浏览后续

巴西卫生监管部门（Anvisa）没有具体说明为什么10月29日发生事故，10余天后才对外发布消息，也没有说明到底发生了什么“严重不良反应”，只笼统表示，所谓“严重不良反应”可以是死亡，或致命副作用，或致残，或需要住院治疗或其他重要临床体征。

科兴生物公司10日就此发布消息，称已经与巴西布坦坦研究所沟通，该研究所认为这一事件与疫苗无关。科兴生物公司同时表示，对该公司新冠疫苗的安全性有信心。

布坦坦研究所是巴西负责协调新冠疫苗临床试验工作的公营机构。该研究所对卫生监管部门宣布暂停试验的决定感到意外， 表示会在10日当地时间下午就此召开记者会。

巴西卫生监管当局宣布暂停中国疫苗临床试验的同一天，美国辉瑞生物制药公司刚刚宣布，该公司研发的新冠疫苗有效率可以高达90%，让世界各地仍在为控制疫情一筹莫展的国家感到振奋。辉瑞公司的疫苗也同样在巴西开展第三阶段临床试验。

巴西是全球第二个新冠疫情最严重的国家。

但新冠疫苗试验也卷入该国朝野的政治争斗。总统博尔索纳罗坚决反对使用中国疫苗。他曾在上月取消了此前卫生部长宣布的向科兴公司购买4600万支疫苗的决定，称病毒自中国而起，中国因此没有信誉。他更主张使用英国牛津大学研制的疫苗。但该国圣保罗州州长则支持使用中国疫苗，本周一还宣布，向科兴公司购买的12万支疫苗将于11月20日到货。

圣保罗州政府9日对通过媒体报道得知暂停科兴新冠疫苗试验的消息表达不满。

英国牛津大学的新冠疫苗试验9月初也曾因发生一名参加试验者生病而暂停，但几周后已经在巴西等国恢复临床试验。