中国疫苗实验被叫停 巴西研究所称暂停实验与疫苗本身无关

在曝出与中国联手开展的灭活疫苗临床实验“出现严重问题”之后，隶属于圣保罗的巴西公立研究所布坦坦研究所（Butantan Institute）主任科瓦斯召开了一场记者会做回应，他表示研究所十分愤慨，称这起被巴西媒体广泛报道的“事故”无论如何都“和疫苗本身没有任何关系”。

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法新社圣保罗站10日引述巴西多家未具名媒体的消息称，中国的科兴生物公司疫苗的“这一起事故”“或是导致一名巴西志愿者死亡的原因”。巴西国家卫生监督局（Anvisa）也报告了此事，并表示“这一事故”是暂停疫苗三期临床实验的原因。

然而与科兴生物合作的巴西布坦坦研究所主任迪马斯-科瓦斯却并未承认上述说法。科瓦斯表示，“暂停临床实验，这是一个不愉快的消息，我们感到惊讶，感到愤慨”。巴西前卫生部秘书加巴尔多目前负责圣保罗的抗击新冠病毒委员会执行事务，他在记者会上表示，“出于道德原因，我们不能把巴西国家卫生监督局提到的事故细节公布于众，但如果各位了解了个中缘由，想必会明白，疫苗实验的暂停是多么不公平”。

根据科兴官网11月10日发布的一份声明，科兴表示“经与巴西合作伙伴布坦坦研究所沟通，该所负责人认为这一事件与疫苗无关”，并称“将就此事与巴西方面继续保持沟通”，“巴西的临床研究将继续严格按照GCP（药物临床试验质量管理规范）要求开展相关工作”。科兴声明最后写道：“对疫苗的安全性有信心”。

有关本次事件，巴西总统博索纳罗在脸书上写道：“死亡，异常，这就是圣保罗州长多利亚想要人们接种的（疫苗）”。中国疫苗已然成为总统博索纳罗与圣保罗州州长，2022年巴西总统选举当中博索纳罗的主要对手之一--多利亚--在疫情问题上的冲突点。多利亚管理着布坦坦研究所，被认为“进行着积极的宣传”。

对于总统博索纳罗的评价 ，其反对者们表示，“担心暂停疫苗实验的决定并非基于科学，而是基于领导人的政治敌意”。法新社圣保罗站还报道称，总统博索纳罗本人更为推崇的由牛津大学研发的新冠疫苗测试期间，也发生了一名志愿者死亡的事件，却并未导致巴西国家卫生监督局叫停实验。法新社引述多家未具名媒体的报道称，这名28岁的医生志愿者收到的是一针安慰剂。

依据时间线来回顾，法新社报道称，11月10日，布坦坦研究所主任科瓦斯表示，“10月6日，巴西国家卫生监督局曾经接到了有关一名科兴疫苗接种志愿者事故的提醒”。而这一起事故发生的时间，根据美联社和彭博社等的报道，发生在10月29日。同样的消息来源显示，暂停实验的公告在当地时间11月9日晚上被贴在了国家卫生监督局的官网上。