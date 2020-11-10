欧盟预备订购Pfizer和BioNTech高达3亿支新冠疫苗 但呼吁谨慎

本周一，总部位于美国的跨国大型制药公司辉瑞（Pfizer）与其合作伙伴德国生物技术公司BioNTech宣布，第三期大规模临床实验之后，针对新冠病毒联合开发的预备疫苗有效率已经达到了90%。星期二晚间，欧委会表示，星期三将开绿灯，允许欧盟订购该疫苗。

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欧委会在这份公告中指出，星期三将允许欧盟与辉瑞和BioNTech公司签署协议，订购高达3亿支新冠疫苗，欧委会主席冯德莱恩表示，这一款疫苗“是期望值最大的”。“疫苗一旦问世，将迅速派发到全欧洲”。欧委会指出，这是欧盟签署的第四单疫苗订购协议，同时也不会是最后一单，欧盟“希望拥有一个较为广泛的不同技术推出的疫苗选择组合，掌握在手中”，与此同时，“疫苗的派发问题也正在由欧盟和各个成员国进行沟通与安排”。目前欧盟已经选中的疫苗组合当中，除了上述德国美国公司疫苗，欧盟还与瑞典英国组合的阿斯利康，美国的强生，法国与英国的赛诺菲-GSK签署了疫苗预订合同。此外德国的CureVac和美国的Moderna疫苗也在欧盟的疫苗组合方案当中。欧洲卫生与食品安全委员基里亚琪迪斯表示，“欧盟手中掌握的疫苗组合越多元化，就越有希望获取有效且安全的疫苗”。

在欧委会开绿灯之后，欧盟将在未来几天签署疫苗订购协议，此后各成员国将根据这份订购协议决定给本国购买多少支。目前由于欧洲药品管理局（EMA）还没有收到临床数据，无法对其进行检查，以此得到欧委会的意见，因此该疫苗还尚未能够获准进入市场。欧委会呼吁，在疫苗准备阶段，希望人们保持谨慎，保持健康。尤其是法国国家科学研究中心（CNRS）的研究主任布鲁诺-皮达尔表示，从辉瑞公司与BioNTech星期一发布的报告来看，尚无法明确了解其疫苗究竟能给人体提供多久的保护。另外，这款疫苗是否针对的是新冠病毒造成的感染本身，还是针对的是感染造成的严重症状？具体这些问题还要等到公司发布具体的临床试验数据报告。