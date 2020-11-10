约翰逊与默克尔分别向拜登致电道贺

11月10日星期二，德国总理默克尔，英国首相约翰逊等向拜登去电，祝贺其与哈里斯的组合在美国大选当中胜出。

广告 继续浏览后续

德国总理府表示，默克尔“和胜选的美国总统就增加对跨大西洋合作的重视，共面全球诸多挑战”等话题交换了意见，默克尔表示“希望基于信任，进行德美之间的紧密合作”。拜登或将是默克尔自2005年上任以来合作的第5位美国总统，此前在与特朗普政府的合作当中，德美两国在经济，防务，乃至于德国和俄罗斯之间的北溪天然气项目等问题上关系一度紧张，德国明镜周刊撰文认为“默克尔急切盼望着特朗普离开白宫”。

英国首相约翰逊也在当天致电拜登道贺，英方称双方通话约20分钟，就气候变化，倡导民主，新冠疫情后的重建，基于北约的安全问题，贸易等英美两国共同关注的焦点问题做了交流，拜登一名助理也向美国有线电视新闻网表示，拜登“深深相信美英关系的特殊性，希望早日使两国合作更加强大”。虽然约翰逊本次迅速向拜登道贺，但有着爱尔兰血统的拜登曾强烈反对英国脱离欧盟，还警告如果北爱尔兰成为英国脱欧的牺牲品，那么意味着英国放弃与美国的一切商贸协定。拜登还曾评价约翰逊是特朗普的“身心双克隆”。