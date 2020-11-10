蓬佩奥要迎接特朗普第二任期 但将访问的土耳其以色列沙特等早已翻篇

蓬佩奥即将启程访问七国，同时表示将“温和迎接特朗普第二任期”。

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美国国务卿蓬佩奥星期二在一场记者会上被问及与拜登阵营的接触，在回应中，他向世界承诺，将会“温和地转向特朗普第二任期”。

蓬佩奥表示，“向特朗普第二政府过渡的过程将会是温和的”，“世界应该对（过渡期和就任仪式的成功）充满信心”。被问及美国是否还能继续号召全世界开展自由的选举，蓬佩奥称这个问题“十分荒唐”，表示美国“深切关注世界所有地方的选举在安全，自由和公正的条件下进行，（美国公务人员）将冒生命危险来确保这一点”。

蓬佩奥还在当天宣布，自己即将从本周五起，访问法国，土耳其，格鲁吉亚，以色列，沙特阿拉伯，阿联酋，以及卡塔尔七国，期间将与上述国家领导人讨论“特朗普总统为打造和平，与中东世界合作的历史性努力”。这也将是继克里之后，美国第二位国务卿访问格鲁吉亚这个前苏联国家。

本次蓬佩奥出访的国家当中，已经有领导人向拜登竞选团队道贺，其中就包括以色列总理内塔尼亚胡，沙特国王本萨勒曼，土耳其总统埃尔多安等这些特朗普“以往的朋友们”。而和其他许多欧盟国家一样，法国和特朗普的关系不言而喻，总统马克龙也早已向拜登这位“胜选的美国总统”道贺。