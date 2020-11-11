印度海军工会抗议中国困住两艘运送澳大利亚煤炭的印度船只

法新社新德里站11月11日引述印度一位工会负责人消息，称40多名印度海军多个月以来困在运送澳大利亚煤炭的船上，当地港口不允许其卸货，因此这两艘船成为了“漂浮的监狱”，截至目前，中国港口方面仍然不允许其卸货。

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根据印度国家海军工会秘书Abdulgani Serang的说法，涉事的船只当中，第一艘名叫MV Jag Anang，船员23名，运载超过16万吨的澳大利亚煤炭，于今年6月13日抵达了位于河北省的京唐港，但港口方不允许其卸货。第二艘船名叫Anastasia，载有18名船员，在8月3日抵达曹妃甸港，也未得到卸货的许可。印度国家海军工会的秘书表示，这些船只已经成为了“漂浮的监狱”，“一场人道主义危机很快就要到来”，并对港口方“既不允许两艘船卸货，也不允许其驶向另一个港口”表达了困惑。

基于上述担忧，印度国家海军工会已经致信印度和中国政府，同时向国际海事组织写信，要求得到一个解决这一危机的快速方案。在该工会的理解当中，被困在京唐港和曹妃甸的印度海军士兵陷进了中国和澳大利亚紧张关系当中，"好比送外卖的派送员被卷入了下单者和邻居之间的争吵"。其中一艘船属于印度大东方航运公司，公司称提议过自费让船改道前往日本，但没有被准许。对此，法新社报道称，中国外交部在本周三表示，中国从未阻拦相关船只离开，“整件事背后真正的原因是，船只引述商业权益，拒绝调整其运输协议”。

由于在呼吁国际独立调查新冠疫情起源当中打头阵，今年5月以来，澳大利亚的一些产品进入了中国贸易反击的准星，其中包括大麦，牛肉等。10月中旬，澳大利亚商务部长没有确认已遭到中国禁止采购澳大利亚煤炭的消息，但表示堪培拉方面已经要求中国政府做出解释。