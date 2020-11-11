拜登加紧筹建新政府准备入主白宫，特朗普编列新财年预算准备继续执政

宣布赢得2020总统大选的拜登周二公布了过渡时期工作机构成员名单，加紧筹建新政府，准备入主白宫；但拒绝承认败选的特朗普，已指示白宫预算办公室要求各联邦机构编列下一个财政年度预算案，准备继续执政。

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上周六，在获得宾夕法尼亚州的20张选举人票后，拜登的总票数超过了入主白宫所须的270票的门槛，拜登发表胜选演说，称将组建他的新政府。本周二，拜登在政权交接网站上公布了约500人过渡机构工作组成员名单，并在特拉华州举行记者会表示：“我们进展顺利，现任政府无论以何种形式不承认我们的胜利，都不会改变局势，也不会改变我们做自己力所能及的事。”

拜登新政府过渡委员会联合主席、国会参议员考夫曼（Ted Kaufman）在周二发布声明中说：过渡委员会的工作成员将在保护国家安全、应对新冠大流行以及展示美国仍然是世界民主的灯塔方面发挥关键作用。

声明说：这些工作组的成员——其中许多人在政府部门拥有丰富的经验——将会面见前政府官员和追踪这些机构的专家，以及来自劳工组织、智库、行业协会和其他非政府组织的官员。

拜登的竞选法律顾问鲍尔(Bob Bauer)对福克斯（Fox）新闻表示：毫无疑问，无论我们走哪条路，我们都将非常迅速、非常果断地向全面过渡行进，让当选总统拜登完全准备好就职。

但《华盛顿邮报》援引多名政府官员报道称：准备继续执政的特朗普已指示白宫预算办公室要求各联邦机构为下一个财政年度准备预算案，并禁止各个部门与拜登的过渡团队合作。

白宫通常在2月发布新财年预算案，拜登如果2021年1月20日宣誓就职，新预算案应由拜登政府向国会提交，特朗普推进预算案的决定使很多官员感到惊讶。

特朗普政府目前制定的预算案将用于从2021年10月1日至2022年9月30日的联邦政府支出。当被问及新财年的预算程序是否按计划进行时，白宫预算办公室发言人说：“当然。”