特鲁多：与拜登通话后坚信美国会继续施压北京 孟晚舟案加方不会屈服

加拿大总理特鲁多在孟晚舟一案上申明立场，称“不会屈服于中国的压力”。

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经美国要求，加拿大在2018年年底逮捕了华为首席财务官，中国和加拿大此后一直因引渡其前往美国抑或释放纠缠不休，这使中加关系一度跌进危机，先后有多名加拿大公民在华被逮捕，此事被加方认为是北京对其的报复。11月11日法新社渥太华站报道称，在一份和英国金融时报的访谈当中，特鲁多表示，“中国继续认为，可以向加拿大施加足够的压力，这样加拿大就会放弃，但加拿大的立场恰恰是相反的”。特鲁多继续道，“加拿大并不信奉强制外交，加拿大深信，如果你开始向那种压力低头，长期来看你就会越变越糟”。

刚过去的星期一，特鲁多在与拜登通话时，提到了加拿大两位被中国拘押的加拿大公民（Michael Kovrig 和 Michael Spavor）的困境，之后他向外宣布，他“非常有信心，华盛顿将会继续向北京施加压力，释放两人，并让中国明白，中国正在使用的办法并不奏效”。中国外交部发言人汪文斌则回应称，渥太华逮捕孟晚舟毫无理由，她并未违反任何加拿大法律，而在华被逮捕的两个加拿大人则是“有嫌疑损害中国国家安全”。