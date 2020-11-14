Covid-19：加拿大忧境内染疫人数增多

加拿大当局出台新措施，应对染疫人数增加，尤其是在人口最多的两个省：魁北克省（Québec）和安大略省（Ontario）。旨在限制社交接触的措施将在多伦多实施；在魁北克，学校感染人数升高引起政府警觉。

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据本台RFI记者Pascale.G周五（2020年11月14日）发自蒙特利尔的报道，医学专家已在加拿大人口最多的安大略省拉响警报。如果无动于衷，染疫人数可能将在十二月初翻五倍。这一情况迫使当地省长福特（Doug Ford）限制酒吧和餐馆的营业，在一些地区禁止私人家庭聚会。他说：作为省长，他不能接受，未来也接受不了；不能让无法想象的情况出现，必须竭尽全力阻止疫情蔓延，避免医院无法应对。

学校班级减学生或圣诞节假期延长

在魁北克，由于这几天感染人数翻倍，许多班级停课。在当局耍弄延长圣诞节假期或是把班级人数减半的想法之际，在野党的魁北克人党女议员提出建议，现在到了全力以赴，拿出所有办法的时刻了，不论是呼吸装置，班级人数减半和优先追踪。

加拿大总理特鲁多要求各省实施更加严格的限制措施。

魁北克为限制病毒的蔓延，当局自九月底起就已加强防疫措施，限制当地居民接待外人，甚至不能与亲友一起在公园里野外聚餐。但当局是否有能力执行它的规定？这原本就是一个争论议题。