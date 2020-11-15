一名示威者的死亡激发白罗斯示威反弹 仅周日数百人被捕

11月15日星期天，白罗斯警察在首都明斯克大量聚集的游行人群中进行逮捕，路透社引述人权组织“春天”的数字，称当天全国范围被逮捕者至少有504人。

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本次示威者除了继续要求总统卢卡申科下台之外，还要求调查一名示威者的死因。这名男性死者年仅31岁，名叫罗曼-本达连科，路透社引述多位目击者的叙述称刚刚过去的周三，本达连科与多名便衣警察围绕反对派阵营的装饰飘带起了争执，便衣试图把这些飘带扯下。随后受伤的本达连科被送往医院，但伤情太重，不治身亡。白罗斯内政部否认与本达连科的死有任何关联，表示其死亡是与民众斗殴导致的后果。

星期天，愤怒的示威者们在本达连科曾被逮捕的广场聚集，防暴武警则全副武装。路透社引述多家当地媒体的电视报道，称有警察使用催泪瓦斯，香蕉弹，和晕眩弹等，还有警察冲进一些公寓大楼，搜查示威者；另有社交网络上的一段视频显示，三名防暴武警带走了一名看起来不省人事的男子。晚间，数百名示威者在死亡的本达连科生前的住址附近守夜，人权组织“春天”称，星期天全国范围至少有504人被逮捕。白罗斯官方暂时没有公布逮捕人数。在立陶宛避难的反对派领袖媞卡诺夫斯卡娅在社交网络上表达了对示威者们的支持。

法新社明斯克站则报道称，星期天示威者们刚刚开始游行，警察就开始对他们进行驱逐，在本次示威开始之前，明斯克大约15个地铁站被关闭，移动通讯网络出现中断，另外法新社报道称本达连科脑部受伤被送往医院，第二天死在医院，外界怀疑他在关押期间遭到殴打。

星期五，总统卢卡申科对本达连科之死表示痛心难过，并下令开展“公正的调查”。有关要求其放权下台的呼声，卢卡申科并没有离开的意思，而是表示将进行修宪改革，试图平息民众的不满。法新社明斯克站报道称，自从要求卢卡申科下台的示威爆发以来，至少4人死亡，数千人被抓，其中数十人谴责在关押期间遭到了暴力和折磨。