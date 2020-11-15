德国BioNTech：明年秋天前广泛接种新冠疫苗对回归正常至关重要

在美国辉瑞资金之下开发出有效性被认为高达90%的新冠疫苗的德国公司BioNTech表示，明年秋天之前对民众进行大规模疫苗接种，对生活重回新冠疫情肆虐之前的正常轨道，至关重要。

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BioNTech公司的创始人兼首席执行官，土耳其裔科研专家乌戈-萨因（Ugur Sahin）在11月15日星期天对英国广播公司表示，在疫苗的帮助之下，明年冬天之前，世界有希望重回正轨，但最关键的一环，是要在2021年秋天来临之前，对民众进行高比率的疫苗注射。

萨因表示：“如果一切都正常继续进行的话，我们将从今年年底开始发放疫苗，我们的目标是到明年4月之前，发放超过3亿支疫苗，这将让抗击新冠病毒的斗争出现显著的效果”。萨因还指出，“明年夏天是抗击病毒最重要的时期，因为在夏天，感染率本身就会下降，而最关键的，是要在明年秋冬之前，让民众进行高比率的疫苗接种”。他最后表示，“明年，我们有希望过一个正常的冬天”。

就在欧盟扩大新冠病毒疫苗选项，增加早日解封几率的同时，法国，德国，西班牙，意大利等多国政府却对限足政策的变化持非常谨慎的态度。星期天，德国经济部长阿尔特梅尔表示，“德国的限制性措施将会至少再持续四到五个月”。德国政府也发布了一份短视频，当中呼吁德国民众在家中的沙发上度过这个冬天，成为“抗击的英雄”。法国方面，总理卡斯泰也表示“需要和病毒长期共存”。