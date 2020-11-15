摩尔多瓦总统选举:亲欧洲的前总理桑杜暂领先

根据周日晚间摩尔多瓦官方计票数字，前总理（2019年6-11月任职）玛雅-桑杜以52.09％的选票领先于现任总统伊戈尔-多顿。多顿目前的票数占已统计到的47.91％。

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夹在铁心倒向欧盟的乌克兰，和欧盟成员国罗马尼亚之间，摩尔多瓦这个前苏联国家正在俄罗斯的注视之下。在本月早些时候的第一轮投票中，亲欧洲的桑杜，这位48岁，曾供职世界银行的中右翼政治家，赢出了意外。法新社数据显示本轮投票率达到了52.7%，第一轮投票率则是43%。

周日截至发稿，摩尔多瓦计票单位已经统计了94.97％的选票，桑杜的优势似乎已经坐稳，但她表示，相信国家的声音会被听到，并敦促她的同胞"冷静地等待结果"。桑杜和对手多顿均指责本次投票出现不合规现象。

摩尔多瓦的一块领土，现如今的“德涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国”，目前由亲俄势力控制。现任总统多顿领导的摩尔多瓦多年来一直徘徊在欧洲和俄罗斯之间，本次桑杜如果胜选，将让摩尔多瓦成为乌克兰，白罗斯，吉尔吉斯斯坦等之后，又一个欲和俄罗斯保持距离的苏联影响下的国家。有关俄罗斯，45岁的现总统多顿表示，“要保持和平”，“我们必须与欧盟，与俄罗斯保持好的关系”，并在竞选阵营当中主打“稳定”。这个全欧洲最贫困的国家之一拥有350万居民，其中40%已选择到国外工作生活，躲避贫穷（法新社数据）。