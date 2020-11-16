中国口罩假CE认证 法国进口商叫屈：马赛法院一天审两案

11月16日星期一，法国南部马赛的刑事法院就今年的一件口罩案初步判定涉事的一名男子一年缓刑，外加4500欧元罚款，作为“欺诈与欺骗性商业行为”的惩罚。

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今年4月到7月之间，这名男子被认为从中国进口了一些口罩，并随后把口罩转卖给了罗讷河口地区的7个市镇。他所转售的这些中国口罩包装上的确打着欧洲合格认证CE，但后来发现这些认证标识和发放认证的机构并无任何关系。此人在法庭上表示，他以其名下的会展公司（实则并未做会展类相关工作）KF Diffusion 从中国进口了这些口罩，而口罩的供应商本业是做发光二极管灯泡的。男子表示，“这些灯泡供应商一直跟我说，他们有口罩货源，他们可以给我发口罩”。接到口罩之后，该男子与附近的市镇政府进行接触洽谈，当时的法国地方政府缺乏口罩，愿意采购。以特雷镇（Trets）为例，该镇政府就从此人手中购买了11500只FFP1口罩，总价11952欧元。

经过调查，这批口罩的成本价一只40生丁，却卖到了不含税一只84生丁。在与市镇政府的洽谈邮件中，涉案男子出具了中国供货商提供的欧洲合格认证CE，但检验之后发现这并非真正的欧洲合格认证。检察官表示，“进口商有义务去辨认进口商品的合规性，之后才能拿去卖”。另外，法庭庭长表示，这名男子为了让公司名字听上去更具有说服力，进而把KF Diffusion的公司名称改为了 KF Medical，还在商品包装上打了绿色的十字图像。庭长称，美化之心可以理解，“但美化到一定程度，就变成了欺诈”。涉事的公司KF Diffusion方面则请求轻判，理由是受到了中国供货商的欺骗，并表示，没有专家的鉴定，很难判断认证标识是不是真的。

与此同时，法院还在审理另外一件案子，这件案子当中，一家专业进口电子烟的公司没能经得起从中国供应商那里进口口罩的诱惑，卖出了66000只口罩，但和上述案子一样，这批口罩的认证同样无效。此案当中，涉事的公司主管被判缓刑六个月，缴纳3000欧元的罚款。主管叫屈表示，当进口产品上已经打上了认证标识，他断然没有想到还需要去辨别真伪。法庭将在明年1月11日做出最终判决。