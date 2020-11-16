德国《商报》：欧洲不能成为亚洲的局外人

就中国和14个亚太国家建立世界上最大规模的自由贸易圈签署了协议，德国媒体立即发表了看法。

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N-TV电视台认为，新的亚太贸易协定“区域全面经济伙伴关系协定”形式上并不引人注目。但它标志着全球权力转移的又一步。亚洲正在夺取美国的权力，而特朗普却在打高尔夫球。这是非常具有象征性的一幕。美国和欧洲不仅放弃了贸易份额，而且还要放弃对环境保护和人权的影响，因为这份新的亚太贸易协定创造了一个新的全球最大的自贸区，它约占世界经济总产值的1/3，但该协议不包括美国和欧洲，也没有确定环境和人权标准。

《南德意志报》也指出：亚洲刚刚签署的区域全面经济伙伴关系协定不包括欧洲和美国。在德国和欧洲，人们进一步瞻望美国，不知道白宫房客的更替是否能正常进行。而就在这时，世界另一端出现了一项贸易协定。该协定可能使欧洲作为经济共同体被边缘化，并破坏美国及其最新的贸易政策。经过八年谈判后，中国和14个亚太国家签署了世界上最大的自贸协定。这就像是一场国际象棋游戏，对手美国只考虑下一步棋。而对手中国则考虑到随后的四到六步棋。为了限制中国的影响力，特朗普在世界贸易中，反而让一个压倒一切的竞争对手登上了舞台。这将很快迫使美国和欧洲改变对亚洲的看法。

《商报》表示：中国在行动，而全球则只是在观看。但世界上最大自由贸易圈协议的签署应该成为西方的警钟。欧盟现在应集中精力与印度进行合作。欧洲绝不能成为亚洲的局外人。