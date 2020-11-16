拜登：若特朗普拒绝合作 美国新冠死亡人数恐继续高涨 双方须立刻开始协调

11月16日星期一，美国胜选候任的总统拜登警告，如果特朗普和其政府拒绝与民主党团队就白宫过渡问题进行合作，美国死于新冠病毒的人数恐继续高涨。

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拜登表示，诸如就疫苗一旦问世，该如何准备发放和动员民众接种等问题都需要双方团队合作沟通，“没有这种过渡工作，可能会有更多的人死亡”；“如果等到明年1月20日（新总统就任）再开始做安排，抗击疫情的工作就迟了一个月，甚至一个月半”。他强调，“现在是最关键的时刻，双方必须立刻开始进行协调，如果不能立刻开始，那就尽快开始”。特朗普目前还没有承认败选，并声称将开启第二任期。

与此同时，美国人在多个疫苗有望快速准备就绪，大规模为民众抗击疫情服务的消息中充满希望，焦灼地等待。根据特朗普任命的美国民众接种疫苗事务负责人斯拉维的说法，美国辉瑞与德国公司BioNTech，美国生物技术公司莫德纳Moderna各自的疫苗有望在12月上半个月得到美国食品药品管理局的批准，这将使得2千万名美国人有望在12月下半月接种疫苗。此外明年年初美国还将寄希望于强生集团的疫苗报告，以及牛津大学和阿斯利康的疫苗报告。