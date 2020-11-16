欧洲永远都需要美国？马克龙反对：面对中美，必须战略自主

在与法国期刊“Le Grand Continent”的访谈中，法国总统马克龙谈了欧洲与中国，欧洲与拜登胜选总统后的美国的关系走势的看法。

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马克龙表示，“只有在欧洲对自身严肃以待的时候，美国才会尊重欧洲这个盟友”。此前，德国国防部长在期刊“Politico”上发表了署名文章，标题为“欧洲永远都需要美洲”，并呼吁强化跨大西洋关系。对此，马克龙表达了另一种观点：“我认为正相反，美国政府的变化更迭是一种和平冷静的机遇，继续让盟国们在这期间理解，我们需要继续打造属于我们自己的自主性，就像美国打造属于美国的自主，中国打造属于中国的自主一样”，“这是一场积极的战斗：让欧洲在教育，卫生，数字和绿色领域，一流领先”。

马克龙还谈到，法国和美国虽然是历史性的盟友，双方都珍视自由，人权等，但“比如在平等上，法国和美国的偏好就不同”。他表示，法国不是美国，法国在社会民主，平等，文化等领域，和美国也有很大的不同。另外，法国拥有和美国不同的地理视角，因而在地缘政治上，与非洲，近东中东，俄罗斯等，和美国也不同，因此“说法国的国际政策是依赖美国，或者是由美国牵着往前走，这种说法是站不住脚的”。

有关中国，马克龙表示，他的上述观点也更加适用于和中国的关系，“我相信，欧洲战略自主，或者欧洲主权是很强的”，“不依靠别人，是在当代国际关系当中发挥影响力的条件”。马克龙评价中国的“带路计划”，称“这是一个非常强大的地缘政治概念，这是事实，它见证了一个民族的生命力和它的灵魂”。他发问道，“以1989年为分界线，欧洲可以说已经解决了当时自身危机…包括面对野蛮，面对独裁，欧洲这些战斗已经结束，那么欧洲现当代为何而奋斗？奋斗领域很广，挑战覆盖教育，卫生，数字，和绿色四大版块，需要大规模投资…这是属于我们自己的梦想…如果欧洲成功，将带动全球，中美会被我们的计划吸引，而这背后蕴含着的是与全世界和谐共存的理念”。