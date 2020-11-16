欧洲防疫的另类：瑞典骤然收紧防疫政策

虽然一直有下达防疫措施，但和欧洲大部分其他国家相比，瑞典人一直过的是一种相对宽松的生活。但11月16日，事态有所转变：瑞典政府宣布，即将把公共场合聚会的人数上限，大幅下调至8人。

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之前，视情况而定，瑞典政府实行的公共场合聚会人数上限可以是50人或者是300人。本次新政宣布把这个上限下调到8个人，从11月24日开始执行。瑞典首相斯蒂凡-勒文表示，“这是史无前例的措施，也很具有侵入性，但是绝对必要的，它将帮助瑞典压下不断上涨的新冠病毒感染者人数”。勒文呼吁瑞典人“不要去健身房，不要去图书馆，不要聚餐，不要聚会，请把这些全部取消”！即便如此，由于可以避开限制的特殊情况仍然很多，餐厅喝酒吧继续在高峰期迎接人们消费，最多每桌可以坐8个人。教育机构和商店等也继续开放。另外，瑞典首相的上述呼吁，在私人生活圈子里，也还仅限于“呼吁”和“建议”，并没有成为有惩罚性质的“禁令”。首相呼吁人们道：“请各位尽一份责任”。现在，斯德哥尔摩和哥德堡的养老院探视被取消，每天22点之后也禁止人们购买酒精。

由于没有要求民众戴口罩，也没有下达封城限足令，或者关闭商店，瑞典的非典型防疫政策和其感染与死亡弧线备受欧洲其他国家的关注。这个人口1030万的北欧国家截至目前累计死于新冠的患者人数为6164人，总确诊人数超过17万7千人，近几天以来情况有所恶化：上周五，日增确诊人数逼近6000人，创造新高；单日新增死亡人数为42人。