美药企Moderna宣布：新冠肺炎三期试验疫苗有效性为94.5%

美国生物科技企业Moderna11月16日宣布，由该公司研发的新冠肺炎三期试验疫苗mRNA-1273有效性为94.5%。计划在未来几周内向美国申请新冠疫苗的紧急使用权，同时也向其他全球监管机构提交新冠疫苗以获得授权。该公司还表示，有望于2021年在全球生产5亿至10亿剂的新冠疫苗。

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就在一周前，辉瑞和BioNTech SE开发的类似疫苗在中期分析中显示有效性达90%以上。该两种疫苗均依赖于mRNA技术，而该技术从未被用于生产经过批准的疫苗。很快，该突破将使全球各地数百万计的人免于疾病。

Moderna紧随其后星期一通过推特发布声明指，对来自30000多名美国志愿者的数据进行初步分析显示，Moderna的疫苗mRNA-1273实际上预防了所有由新冠病毒引起的有症状Covid-19病例。

据介绍，分析评估了30000名受试者中95例确诊新冠病毒感染者，证明了疫苗的有效性为94.5%。这家公司还表示，没有发现严重的安全问题，该疫苗总体上是安全的，且耐受性良好。其中，受试者的大多数不良反应都为轻度或中度，副作用主要包括注射部位疼痛、疲劳、肌肉疼痛以及头痛。

Moderna公司在报告中称，其新冠疫苗的保质期更长，疫苗在冰箱温度下可维持稳定30天；在-20°C下，可以储存长达6个月。其计划在未来几周内向美国申请新冠疫苗的紧急使用权，同时也向其他全球监管机构提交新冠疫苗以获得授权。

Moderna公司预计，于2021年在全球生产5亿至10亿剂的新冠疫苗。受上述试验结果的利好，Moderna盘前涨逾13%。