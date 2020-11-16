谭德塞：克服病毒是恢复经济最快手段，没理由不行动起来

世卫组织总干事对新冠疫苗好消息频传表示赞许，但强调还不是自满得意的时候。

广告 继续浏览后续

11月16日星期一，世卫组织总干事谭德塞在日内瓦对近期全球新冠疫苗研发好消息频传表示了赞赏，但提醒世人，现在还不是时候自满得意。

谭德塞表示，“新冠病毒十分危险，可以攻击人体所有的系统，那些允许病毒毫无限制自由传播的国家，是在玩火”。谭德塞称，“现如今有关疫苗的鼓舞人心的消息不断传来，我们还是要保持谨慎地乐观，尤其是在疫苗接下来几个月时间内到货这个问题上，保持谨慎乐观”。

同一天，美国公司莫德纳Moderna宣布旗下疫苗有效性达到95%，这给疫情重创之下的欧洲带来新的希望。谭德塞对“部分国家的新增阳性人数表示出极大的担忧，尤其是欧洲和美洲国家，医护人员已经竭尽全力”。他解释道，“多个月以来，医护工作者战斗在前线，精疲力竭。我们必须竭尽全力向他们提供保护，尤其是在病毒大肆扩张的时候，病人已经睡满了医院的病床”。谭德塞还指出，“在那些大力投入寻找感染病例，积极治疗，隔离，调查集中爆发地，合理推行快速检测的国家，新冠疫情造成的冲击波干扰明显要小很多”。他最后呼吁，“没有任何理由不行动起来，快速行动，现在就果断地行动起来吧”，“让经济快速恢复的最佳手段，就是克服病毒”。