避开媒体，马克龙闭门见蓬佩奥 称与拜登团队信息透明

法国总统马克龙已经和美国胜选总统拜登进行过电话交流，法国外交部的目光也已转向即将翻开新一页的美国。在这个时候，仍然坚持认为特朗普会连任的美国国务卿蓬佩奥到访法国，双方避开媒体的摄像机与话筒，进行了闭门会谈。

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11月16日早间，法国外交部长勒德里昂首先与蓬佩奥碰面，此后总统马克龙在爱丽舍宫加入了二人。马克龙强调，本次是应蓬佩奥方面要求进行的会晤，与“拜登总统的团队保持百分之百的透明”。蓬佩奥本人发推特表示，“今天与我的朋友勒德里昂在巴黎进行了重要的谈话，希望能给美国与法国在和平安全领域的共同努力注入新的活力”。随访的一名美方发言人称，蓬佩奥提到了伊朗，称伊朗的行为“和稳定背道而驰”，还提醒法国，“重视中国共产党在欧洲进行的恶意活动”。法国外交部方面则表示，和蓬佩奥还谈到了亚美尼亚-阿塞拜疆的冲突以及跨大西洋伙伴关系，同时对是否要加速从伊拉克撤退美国驻兵等事宜，表达了法方的看法。

本次蓬佩奥出访盟国，在与马克龙会面之前的几个小时，特朗普仍然发推特，用大写的英文写道：“我赢得了选举”！蓬佩奥本人也在开启欧洲与中东之旅之前，拒绝承认拜登胜选。他谴责了已经和民主党方面直接联系的外国领导人，同时强调，美国将会“顺利过渡到特朗普第二任期”。

法新社评价称，虽然并未说出口，但本次将会是蓬佩奥最后一次以美国国务卿的身份访问巴黎。周一早上，蓬佩奥还在荣军院的花园广场，向法国遭遇恐怖袭击的遇难者雕塑献了花。截至发稿，他已飞抵土耳其，此后还将访问格鲁吉亚，以色列，以及海湾国家。