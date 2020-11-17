到底要不要排除华为 何时做决定？特鲁多不愿给出明确决策时间

鉴于反对派要求加拿大政府给出明确时间表，确定何时才能敲定是否把华为排除在加拿大移动网络建设之外，11月17日星期二，总理特鲁多给出了回复，他表示“不希望给出一个明确的时间表”。

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当天，加拿大反对派的中坚力量保守党宣布了一项动议，希望迫使自由党政府在30天之内宣布有关华为和5G建设的决定。在一场记者会上，特鲁多被问到了上述问题，他表示其政府“继续信任加拿大安全部门和专家的意见”，并回避掉了具体什么时候做决定这个问题。他表示，“我们和盟友们一起合作，大规模地咨询，而最终决策将会在我们的安全部门建议这个基础之上做出”。

美国已经将华为排除在了美国本土5G铺设之外，理由是华为具有间谍风险，或者有“破坏西方网络的风险”。加拿大其他的盟友，例如英国，日本，澳大利亚和瑞典等，也相继步美国后尘。加拿大保守党领袖奥图尔指责华为“已经窃取了现已破产的加拿大北电公司的技术”，奥图尔还要求“现在揭露中国的网络间谍行为，并予以回击”。

虽然特鲁多对具体决策时间没有给出答复，但诸多加拿大大型运营商例如贝尔(Bell)，罗渣士(Rogers)和研科(Telus)等均已纷纷表示将绕开华为，转向其他例如芬兰的诺基亚，瑞典的爱立信等，来帮助铺设其5G网络。