按桶还是按吨？联合国制裁朝鲜卡在中俄计量单位上惹德国愤怒

由于中国和俄罗斯等坚持使用“吨”为单位来计算精炼石油，且联合国内部“桶”和“吨”的换算与计算妥协方案已经拖了3年仍不见显著成效，联合国对朝制裁11月17日星期二再次遇阻。

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2017年，联合国安理会通过了对朝鲜制裁决议，确定以每年50万桶精炼石油为上限，来限制朝鲜进口该产品，以此迫使朝鲜停止其核武器和弹道导弹开发计划。但中国和俄罗斯一直在提交给联合国制裁委员会的报告当中，使用的是“吨”这个单位，而非“桶”，令换算和决议的通过产生了大量“并不难解决，却变得愈发政治化”的问题。

今年也不例外，德国作为目前制裁委员会主席国，表示了极大不满。德国驻联合国大使豪斯根表在一场柏林要求举行的安理会闭门会议之后，抱怨称“截至目前，俄罗斯和中国仍然没有开始使用‘桶’为单位来撰写提交给制裁委员会的报告”，“寻求妥协的机制已经努力了3年，却还没有成效…现在的结果就是，联合国没办法确定朝鲜是否进口了超过50万桶的精炼石油”。豪斯根谴责称，这“无疑让联合国和制裁委员会负责朝鲜的小组丧失公信力”。他表示，“这应该不是一个难解决的问题，但很显然，中俄双方代表团都在政治利用这一问题”。截至目前，中俄代表团均没有对此事置评。