欧盟担心法国意大利债务在疫情后继续迁延

11月18日星期三，欧委会在一份报告当中指出，原定扶持国家经济走出新冠疫情危机的财政政策，有迹象在法国和意大利等成员国持久化下去，这可能会让这些国家的赤字在疫情结束之后继续迁延。

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今年3月欧盟暂停了财政预算考核标准，鼓励成员国先抓紧挽救各自经济。这一决定得到了欧洲央行的支持，欧洲央行还为各成员国提供比市场更优厚的贷款项目，甚至推出负利率。欧委会目前依旧支持这一暂时宽松的方针，但在这份报告当中，呼吁警惕成员国紧盯中期债务，“法国，意大利，立陶宛和斯洛伐克的经济重振计划有迹象长期化，而且似乎没有其他弥补性的财政预算出台”。欧委会呼吁上述国家，“在疫情和经济状况允许的时候，重新遵守正常的预算框架”。

具体而言，欧委会着重提到了法国医院工作人员涨工资，企业生产赋税下降；意大利的赋税信贷对个人税户进行延长，对遭受经济重创的地区实行社会赋税减免等现象。欧委会提醒称，上述这些政策，显然并非短期政策，而且意大利的减税政策明显是要至少延续到2023年，因此呼吁这些国家寻找新的财政来源，防止赤字过于偏离正常轨道，防止产生长期压力。对此，法国经济部一名发言人表示，法国将财政新来源的希望，主要寄托在走出疫情之后的经济新增长，以及结构性改革上。

目前来看，欧元区国家的平均公共负债占据GDP的比例是8.6%，法国今年预期达到10.2%，意大利则是10.5%，两者都高出欧元区的平均值。法国和意大利政府承诺，明年把这个比例压到6.7%和7%。去年，欧盟就点名要求法国和意大利政府注意公债问题，认为包括法意在内的8个国家“没能尽力达标”。欧委会在11月月初发布了一组数据，称由于新冠疫情对欧元区造成严重伤害，区域生产总值今年预期骤降7.8%，这是欧元区成立以来的首次，而由于疫情二度来袭，明年的经济升温预期不到4.2%。