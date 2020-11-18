约翰逊即将宣布冷战后英国最重大武装力量投资计划 称英国要结束隐退

根据11月18日的一份公告，英国首相约翰逊即将在19日正式对外宣布大幅提高英国的国防预算，增设新的空天指挥部，国家网络部队，和人工智能局。

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由法新社伦敦站发布的消息指出，约翰逊将在本周四在议会面对立法者们揭晓英国“冷战结束之后最重要的武装力量投资计划”，资金达165亿英镑（约合220亿美元，185亿欧元），在接下来的4年当中提升英国的防务能力。这与保守党人竞选期间许下的诺言-防务费在去年预算的380亿英镑基础之上，未来4年再增241亿英镑-相吻合。

唐宁街办公室表示，这批资金将会“夯实英国在欧洲以及在北约的强大防务位置，成为欧洲第一强，北约第二强”。约翰逊在做出正式声明之前表示，“英国在这场大流行病肆虐期间从牙缝里挤出了这一决定，因为防务问题必须排在前面”，“国际局势变得愈发诡谲，竞争愈发激烈，激烈程度在冷战结束之后尚属首次，英国必须直面历史，和盟国们站在一起”。约翰逊还表示，“这次新注入的防务资金，将给英国一个结束隐退时代的机遇，将用来升级英国的作战能力”。

由于英国脱欧结果莫测，跨大西洋关系即将重新开始，唐宁街指出本次增设防务费，将重点聚焦精尖技术，包括网络与空天力量，成立人工智能局，国家网络部队，以及空天指挥部，期望2022年额能够发射第一枚新火箭。英国防务大臣本-华莱士表示，注资防务，将给英国国防事务吃一颗现代化的定心丸，着眼未来，“依据威胁，调整自身”，”防务将走在创造（至少1万个）工作岗位，商务机遇的前段，帮助英国人重建疫后经济”。