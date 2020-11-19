德BioNTech宣布其新冠疫苗有效期至少一年，已着手研发无需超低温保存的二代疫苗

与美国辉瑞合作的德国公司BioNTech宣布研发出有效性高达95%的新冠疫苗。其创始人兼首席执行官，土耳其裔科研专家乌戈-萨因（Ugur Sahin）11月19日表示，这款疫苗的有效期至少是1年，同时宣布公司已在着手研发二代疫苗，有望无需-70摄氏度的保存条件。

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萨因表示，公司将在本周五向美国食品药品管理局（FDA）提交这款疫苗的许可申请书，“有希望今年年底之前，在美国，或者欧洲，甚至在美国和欧洲，同时拿下许可，并从12月开始交货”。欧洲药品管理局（EMA）方面表示，将在下个星期就其疫苗许可和其他认证事宜给BioNTech一个答复。截至目前，BioNTech的疫苗全球预约量有数个亿，除了欧盟和美国这两个重要“客户”之外，还“在与30多个国家政府谈合同”。许多政府表示，首先将向医护人员和最脆弱的群体提供疫苗，其余人还需要等上几个月才能接种。

萨因还表示，“如果政府，制药企业，物流链等一切正常的话，我们可以在2021年冬天来临之前为60-70%的人接种疫苗，这将让人们能够度过一个正常的冬天，不用再呆在家中”。萨因表示，自己和同为公司创始人的妻子，将“尽快接种”。目前疫苗的有效期还需要参考仍在进行当中的研究，但萨因表示，“合理来讲，我会说这款疫苗至少能为人们提供一年的保护，甚至更长久”。对于需要零下70摄氏度保存这一严苛条件，萨因表示，公司“已经开始研发二代疫苗，目标是让新的疫苗可在‘例如零下20摄氏度’这种环境下得到保存”。