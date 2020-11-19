拜登：惊讶于特朗普“不承认败选”，惊讶于其“不负责到不可置信”

11月19日星期四，宣布胜选美国下一任总统的拜登在德拉瓦州的威尔明顿公开抨击特朗普“仍然不接受自己败选”和其“不负责任”的种种行为。同一天，民主党方面有参议员在与白宫进行电话会议之后，抱怨称“特朗普政府负责疫苗事务者承认没有且未来也不打算就疫苗问题和拜登团队沟通”。

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上述抱怨特朗普政府疫苗事务负责人做法的民主党参议员当中，Chris Murphy在其推特上写道：“他们（特朗普政府的疫苗信息更新和派发事务负责小组）向我们确认，之前没有和胜选总统拜登的团队做任何沟通，并且说以后也不打算这么做...这么做可是种下了一场潜在的灾难！”

同一天，拜登在威尔明顿的一场记者会上也就疫情表态。在他看来，“没有任何情况能成为下达全国封国限足政策的理由...我认为这将不会是建设性的做法...绝不会有全国封国，因为各地情况都不相同”。他解释道，“我不会让经济停滞，我只会让病毒停下来”。拜登早前宣布抗疫是其上任之后首先要攻克的难关，他已选出了抗疫危机小组的组成人选。

另外拜登还在记者会上谴责特朗普“不负责任到不可置信”：“我认为美国的每个国民都是特朗普不负责任的见证人，他向全世界发出了对于民主十分具有偏见的信号”。拜登继续道：“要想理解这个人（特朗普）的理智，那是非常困难的一件事情，我相信，他一定已经知道自己败选，已经知道我将会在1月20日宣誓就职。他现在的所作所为完全就和丑闻一样”。

特朗普则继续通过推特炮轰佐治亚州，宾夕法尼亚州，密歇根州，亚利桑那州，内华达州等的计票程序。法新社引述佐治亚州政府19日的消息，“一些票的确得到了计算，但没有录入系统，另外还有一些被遗忘在了票箱当中”。法新社还引述共和党一名选举程序监督员的评论称，“这导致了混乱，我们理解人们很担心...但好消息是，重新计票将会更正这些错误”，“希望到时特朗普总统能够接受结局”。