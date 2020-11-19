美参院报告呼吁对华问题美欧合作 欧洲议会要员指RCEP是“警钟”

美国国会参议院最新发布的一份战略报告详细阐述了，美国未来的外交方向将着重深化与欧洲盟友的合作，强调应重建以民主秩序为运作原则的国际组织和规范。参议院共和党领袖还呼吁扩大与欧洲盟友关系，以多边模式共同制衡中国遍布全球的影响力。大西洋另一边，欧洲议会最大党团领袖，欧洲人民党（EPP）主席韦伯（Manfred Weber）11月18日受访指，美欧应将区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）视作“为对抗中国影响力，应采取联合行动的警钟。”

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美国会参议院外交委员会发布的这份战略报告题为，“美国与欧洲：跨大西洋合作应对中国问题具体计划”。（The United States and Europe: A Concrete Agenda for Transatlantic Cooperation on China）。其从七大面向分析美欧必须共同合作应对的中国议题：包括政治及文化的渗透、在国际组织的影响力、贸易及投资的不平等行为、科技竞争、海外商业活动、在非洲，以及印太地区的势力扩张等。参议员外交委员会主席，共和籍参议员里施（Jim Risch）星期三在参加跨国讨论会上说，“中国已经成为美国和欧洲共同利益一个真正的系统性竞争对手。”他指出，“大西洋两岸越来越认知到这一现实。现在，我们必须将协议共识付诸行动。”

里施强调，中国所构成的挑战非美国或欧洲国家单一即可应对。“中国太大了，并且装备太好，”他说。他提到，除了美欧之外，这项全球努力必须要纳入澳大利亚、加拿大和其他理念相同的国家。会后，里施在推特上写道，“刚刚结束了与（英国议会下议院外交事务委员会主席）图根哈特(Tom Tugendhat)和（欧洲议会外交事务委员会主席）麦克埃里斯特（David McAllister）的讨论。关于抗衡中国。美国和欧洲必须一起。”他指出，双方应就三大方面进行合作：“保护知识产权；维持国际规范；追究中共的责任”。

里施发表的的观点获得了德国籍欧洲议会议员麦克埃里斯特的支持。他表示，“跨大西洋伙伴在中国问题上面临着类似的挑战：不公平贸易行为、网络安全、虚假信息以及对地缘政治和技术主导地位的追求。” 他说，“新一届政府承诺将在跨大西洋关系展开新的开始，这（报告）可以被用来加强欧盟和美国之间在中国问题上的合作，特别是在贸易、技术、捍卫以规则运作的多边主义和人权议题。我们作为立法者，将在这方面扮演重要的角色。”

里施表示，中国经济在持续增长，但他期望中国发展的同时也能逐步在法治层面有所进步。“同样重要的是，加强法治，遵守国际准则，那么中国将能在国际舞台上继续进行贸易，”他说。据悉，这份124页的报告最后对美国未来应如何与英国和欧盟深化合作，抗衡北京提出六点建议：分别为保护自由和开放社会免于新的威权统治的入侵；维护国际组织的完整性；打击不公平的贸易行为和反竞争的经济策略；开发新技术并形塑其使用方式；应对中国利用“一带一路”倡议投资所带来的经济和安全影响；以及深化在非洲和印太地区的跨大西洋伙伴关系。

欧洲人民党主席韦伯：美欧应将RCEP视为警钟

此外，欧洲人民党主席韦伯18日向《南华早报》表示，“我们需要统一西方世界，并和美国总统当选人拜登结为建设性合作伙伴，以应对中国的挑战”。他续指，如若中国今年底未与欧盟达成全面的中欧投资协定，以及中方不能兑现具体承诺，则中国恐面临欧盟更多的贸易限制，如中企可能被禁止参与欧盟公共采购部门的竞标，而该部门约占欧盟GDP的14％。

韦伯说，“中国已经成为美国和欧洲共同利益一个真正的系统性竞争对手。”他指出，欧盟和美国的经济规模，共占全世界GDP的50％，尽管他个人不完全同意现任美国总统特朗普应对中国的做法，但欧洲整体而言仍须保持强硬、利用美国的经济实力，并向北京表明情况已经改变，欧中不能再按照过去30年的方式往来。韦伯认为，预计拜登大致上，不会改变当前美国对中国的态度。除了与美国合作外，他提出，欧洲还必须建立更好的贸易防御机制，以应对中国的贸易行为，且欧盟对成员国投入数10亿欧元预算建设的关键基础设施等，也不应被中国国企掌握。

韦伯指出，欧盟目前所有贸易防御措施中，有65％与中国有关，显示在欧盟建立公平、正常贸易关系的目标上，中国是最大的问题。他说，“中国必须理解，欧中正在进行的谈判至关重要，因为这将显示中国是否准备好朝欧盟认同的方向发展，或中国会在欧洲针对台湾或新疆问题，持续其侵略性外交，若欧洲看不到中国有进展，则欧中关系可能会更糟”。