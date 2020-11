美参院报告呼吁对华问题美欧合作 欧洲议会要员指RCEP是“警钟”

美国国会参议院最新发布的一份战略报告详细阐述了,美国未来的外交方向将着重深化与欧洲盟友的合作,强调应重建以民主秩序为运作原则的国际组织和规范。参议院共和党领袖还呼吁扩大与欧洲盟友关系,以多边模式共同制衡中国遍布全球的影响力。大西洋另一边,欧洲议会最大党团领袖,欧洲人民党(EPP)主席韦伯(Manfred Weber)11月18日受访指,美欧应将区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)视作“为对抗中国影响力,应采取联合行动的警钟。”

美国会参议院外交委员会发布的这份战略报告题为,“美国与欧洲:跨大西洋合作应对中国问题具体计划”。(The United States and Europe: A Concrete Agenda for Transatlantic Cooperation on China)。其从七大面向分析美欧必须共同合作应对的中国议题:包括政治及文化的渗透、在国际组织的影响力、贸易及投资的不平等行为、科技竞争、海外商业活动、在非洲,以及印太地区的势力扩张等。参议员外交委员会主席,共和籍参议员里施(Jim Risch)星期三在参加跨国讨论会上说,“中国已经成为美国和欧洲共同利益一个真正的系统性竞争对手。”他指出,“大西洋两岸越来越认知到这一现实。现在,我们必须将协议共识付诸行动。”

里施强调,中国所构成的挑战非美国或欧洲国家单一即可应对。“中国太大了,并且装备太好,”他说。他提到,除了美欧之外,这项全球努力必须要纳入澳大利亚、加拿大和其他理念相同的国家。会后,里施在推特上写道,“刚刚结束了与(英国议会下议院外交事务委员会主席)图根哈特(Tom Tugendhat)和(欧洲议会外交事务委员会主席)麦克埃里斯特(David McAllister)的讨论。关于抗衡中国。美国和欧洲必须一起。”他指出,双方应就三大方面进行合作:“保护知识产权;维持国际规范;追究中共的责任”。

里施发表的的观点获得了德国籍欧洲议会议员麦克埃里斯特的支持。他表示,“跨大西洋伙伴在中国问题上面临着类似的挑战:不公平贸易行为、网络安全、虚假信息以及对地缘政治和技术主导地位的追求。” 他说,“新一届政府承诺将在跨大西洋关系展开新的开始,这(报告)可以被用来加强欧盟和美国之间在中国问题上的合作,特别是在贸易、技术、捍卫以规则运作的多边主义和人权议题。我们作为立法者,将在这方面扮演重要的角色。”

里施表示,中国经济在持续增长,但他期望中国发展的同时也能逐步在法治层面有所进步。“同样重要的是,加强法治,遵守国际准则,那么中国将能在国际舞台上继续进行贸易,”他说。据悉,这份124页的报告最后对美国未来应如何与英国和欧盟深化合作,抗衡北京提出六点建议:分别为保护自由和开放社会免于新的威权统治的入侵;维护国际组织的完整性;打击不公平的贸易行为和反竞争的经济策略;开发新技术并形塑其使用方式;应对中国利用“一带一路”倡议投资所带来的经济和安全影响;以及深化在非洲和印太地区的跨大西洋伙伴关系。

欧洲人民党主席韦伯:美欧应将RCEP视为警钟

此外,欧洲人民党主席韦伯18日向《南华早报》表示,“我们需要统一西方世界,并和美国总统当选人拜登结为建设性合作伙伴,以应对中国的挑战”。他续指,如若中国今年底未与欧盟达成全面的中欧投资协定,以及中方不能兑现具体承诺,则中国恐面临欧盟更多的贸易限制,如中企可能被禁止参与欧盟公共采购部门的竞标,而该部门约占欧盟GDP的14%。

韦伯说,“中国已经成为美国和欧洲共同利益一个真正的系统性竞争对手。”他指出,欧盟和美国的经济规模,共占全世界GDP的50%,尽管他个人不完全同意现任美国总统特朗普应对中国的做法,但欧洲整体而言仍须保持强硬、利用美国的经济实力,并向北京表明情况已经改变,欧中不能再按照过去30年的方式往来。韦伯认为,预计拜登大致上,不会改变当前美国对中国的态度。除了与美国合作外,他提出,欧洲还必须建立更好的贸易防御机制,以应对中国的贸易行为,且欧盟对成员国投入数10亿欧元预算建设的关键基础设施等,也不应被中国国企掌握。

韦伯指出,欧盟目前所有贸易防御措施中,有65%与中国有关,显示在欧盟建立公平、正常贸易关系的目标上,中国是最大的问题。他说,“中国必须理解,欧中正在进行的谈判至关重要,因为这将显示中国是否准备好朝欧盟认同的方向发展,或中国会在欧洲针对台湾或新疆问题,持续其侵略性外交,若欧洲看不到中国有进展,则欧中关系可能会更糟”。