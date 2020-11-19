自我隔离的约翰逊以4年1900亿英镑军费接风新跨大西洋关系

11月19日星期四，因与确诊新冠的患者有过短暂接触而仍在自我隔离的英国首相鲍里斯-约翰逊如期通过一场视频会议，向议员们正式宣布英国新增军费241亿英镑 ，未来4年英国军费总额因此达到1900亿英镑，约合欧元2120亿，这使英国成为“全欧洲军费占国内生产总值比例最重的国家（2.2%），在北约也仅次于美国”。

广告 继续浏览后续

本次英国提高军费与原定相比高出10%，将主要投入人工智能，网络安全，空天计划，2022年发射英国卫星与火箭（约翰逊称地点暂定苏格兰）等。约翰逊表示，上述这些领域将“每年创造一万个就业岗位”。他宣布，“英国将重新回到欧洲军事最强的地位，结束隐退时代”，“未来20年英国的国家安全取决于现在的决定，国际形势比冷战结束之后的任何时期都要更为波诡云谲，更加需要竞争力”，“英国此举彰显着英国对北约，对跨大西洋联盟，对全世界友邦盟国们的安全的承诺”。约翰逊的上述声明一经公布，工党领袖斯塔莫表示支持，但认为需要更加有策略，在资金来源上更加清晰。

美国国防部代理部长米勒迅速回应表示欢迎，称“英国是美国最坚定，最出色的盟友，本次英国宣布增加军费预算，显示出英国人致力于北约，致力于和美国共同的安全”。

英国简氏信息集团专家安娜-波佩斯库表示，诚然英国本次宣布的军费投资计划十分可观，但放眼全欧洲，其他国家也都是这样做的，英国此举“只不过是和其他欧洲国家保持步调一致罢了”。她强调，“虽然新冠疫情让各国财政遭受非常大的压力，但各国都在想办法投资国防”。

英国中右翼的“保守党之家”网站编辑，前议员保罗-古德曼则评论发问：“现如今欧洲哪个国家既有军事能力，也有支持美国领导的历史背景呢？法国满足第一个条件，但不满足第二个；德国满足第二个条件，却不满足第一个，只有英国既有军事能力，又有支持美国领导的历史背景”。