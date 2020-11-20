两名被囚加拿大二度获准接受领事视频探视

被中方扣押的加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig 左）和公民迈克尔·斯帕沃尔（Michael Spavor）

加拿大外交部表示，加拿大驻华大使鲍达民已获准对在中国被关押的两名加拿大人康明凯和迈克尔进行了“视频探视”。这是自10月以来，两名因间谍罪指控被关押的加拿大人第二次获得“领事视频探视”。受新冠疫情影响，中国已暂停了所有领事探视。

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加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和朝鲜问题专家、商人迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）于2018年12月10日在中国被捕，他们于去年6月份被指控犯有间谍罪。

据法新社报道，渥太华认为他们遭逮捕是对当年稍早之前几天加拿大应美国要求在加逮捕中国电信巨头华为财务总监孟晚舟的报复。事件引发中加之间严重的外交危机。

加拿大外交部表示，该国驻华大使鲍达民先后在11月10日和19日获准对斯帕弗和康明凯进行了“视频领事探视”。加方在这份周四发表的声明中说，“加拿大政府对两名加拿大公民被任意拘留深感关切，并继续呼吁立即释放他们。”

报道指，领事探视的目的是评估被拘留者的状况、澄清其拘留性质、提供建议或担负其与亲人间的沟通渠道。由于担心新冠病毒扩散，自今年一月起中国宣布暂停所有领事探视。

康明凯的妻子维娜·纳吉布拉（Vina Nadjibulla）向加拿大媒体说，她的丈夫在10月份首次接受领事探视时，为获得了家人及外界消息而深感欣慰，同时也对疫情的严重程度感到非常惊讶。

北京方面坚决拒绝了加拿大有关“任意拘押”的指控。 中国外交部发言人11月初曾回应说，“加拿大当局对孟晚舟的所作所为是任意拘留。”

孟晚舟2018年12月初在加拿大机场中转时被捕，目前被限制居住在温哥华居所中。美国指责孟晚舟欺诈并绕过华盛顿对伊朗的制裁，要求将她引渡到美国。