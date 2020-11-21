多国领导人呼吁G20出资45亿美元支持世卫抗疫努力

亚太经合组织峰会刚刚在吉隆坡落幕，20国集团领导人非正式峰会21日在沙特阿拉伯登场。但因应新冠病毒疫情，会议以视讯方式进行。 法新社20日引述美国未具姓名高层官员透露的消息，卸任总统特朗普将参加21日的视讯会议。鉴于新冠疫情在全球传播的形势依然严峻，多国领导人日前致函峰会，希望20国集团出资支持世界卫生组织组织的抗疫努力。

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鉴于全球令人难以乐观的疫情形势，如何控制病毒传播，并支持受疫情重创的经济复苏无疑是这次峰会的核心内容。挪威首相索尔贝格、南非总统拉马福萨、世界卫生组织总干事谭德塞及欧盟委员会主席冯德莱恩在峰会启动前致信本届峰会主办国沙特阿拉伯国王，呼吁20国集团帮助填补世界卫生组织应对疫情需要的45亿美元的资金空缺。

这封签署日期为11月16日的呼吁信指出，20国集团领导人以切实方式填补世卫组织获取COVID-19工具加速计划目前近45亿美元的资金空缺，将可以及时拯救很多生命。

所谓“获取COVID-19工具加速计划”是世界卫生组织的一个国际合作协调项目，旨在保证发达国家不会独占新冠病毒治疗方案和疫苗。联名信指出，20国集团切实的资金承诺，将有利于形成一项走出危机的战略。

联合国秘书长古特雷斯周五也在纽约联合国总部的一次记者会上强调，新冠病毒疫苗研发近日取得的突破带来希望，但这些成果应当惠及所有人，也就是说疫苗应当是所有人都可以获得的公共财富。只有这样才能阻断疫情传播。

疫苗研发取得的进展令抗疫努力看到一线希望之际，国际货币基金组织总干事格奥尔基耶娃日前呼吁20国集团取消近年来出台的贸易限制措施，支持受到疫情重创的世界经济复苏。

不过，美国总统选举结果纷争也对这次围绕抗击新冠疫情和振兴受疫情重创的世界经济的峰会不无影响。多边国际贸易在特朗普四年任期内一再受到冲击。20国峰会之际，欧盟执行机构欧盟委员会主席冯德莱恩20日表示，希望看到美国重新支持多边主义，尤其是在抗击新冠疫情和遏制气候变暖领域。她表示，美国新当选总统已经承诺将加强多边合作，包括在卫生领域。