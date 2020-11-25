收紧移民政策：恐一些亚洲和非洲旅客黑在美国，特朗普政府要求旅客开高额保金

11月25日法新社华盛顿站消息，特朗普政府新近决定发出一份移民政策收紧政令，要求部分来自亚洲和非洲的赴美旅客开具可以高达1万5千美金的保金，目的是“试图打消他们在签证到期之后，继续留在美国的念头”。

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上述政令将从今年11月24日开始生效，暂定为期6个月，作为前期试水。但被宣布胜选的拜登若在明年1月20日上任，预期将像其承诺的一样，开展一个包容接纳的移民政策，因此或将提早结束特朗普政府的这一决定。

这一决定主要涉及非洲的安哥拉，布基纳法索，布隆迪，佛得角，吉布提，厄立特里亚，冈比亚，几内亚比索，利比里亚，毛里塔尼亚，民主刚果共和国，圣多美和普林西比，苏丹和乍得；以及亚洲的阿富汗，不丹，缅甸，伊朗，老挝，叙利亚，也门；最后还有巴布亚新几内亚。

这份声明zhi'chu，上述这23个国家当中，有超过10%的赴美旅客在签证结束之后，留在了美国境内。新的政策将要求上述国家持有B种类签证：旅游或短期商务签证的入境人员，支付可高达15000美金的一笔款项，如果不按时离境，这笔钱将由美国移民和海关部门收走，不予返还。政令指出，上述变化不涉及大学生或者发达国家免于签证的旅客。这一政令没有经过公众讨论期或者过渡期，和往常其他的移民政策变更有所不同。