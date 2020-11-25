泰国示威者不顾冒犯君主罪要求国王放弃百亿美元财产

针对统治系统，要求民主改革的泰国示威者上周遭遇警察的高压水枪和催泪弹，多人受伤并有至少174人受到起诉（“泰国捍卫人权律师协会”数据），示威者们却不顾政府警告，在11月25日星期三再次向王室发起改革呼吁，要求国王放弃他数百亿美元的财产。

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现任泰国国王玛哈·哇集拉隆功（玛哈十世）2016年掌权，面对诸多争议和4个多月的游行示威，他近几周以来向泰国民众频频发出缓和的“爱的信息”。政府发言人阿努查-布拉帕杰斯里表态“支持人们和平示威的权利，但颠覆法治国家的企图，让人非常担心”。他警告称，将通过法律对付这些人。根据“泰国捍卫人权律师协会”的消息，目前至少有46名示威者“涉嫌暴动”，一经判决，将可入狱7年。另外法新社曼谷站还报道称，反对派的12名代表人物被警察传讯，可能会被起诉，以“冒犯王室”罪入狱15年。

本次曼谷大游行，法新社统计称有数千人参加，他们呼吁国王玛哈十世放弃巨额王室财产，并不在意可能会涉嫌“冒犯王室”这一罪名而产生法律上的麻烦。示威人群里有咨询顾问，面包师傅，律师等社会各界人士，他们要求总理兼国防部长巴育辞职，改写目前被认为太过偏向军队的宪法，另外改革王室，尤其是要求改革王室资金的透明度。在星期三的游行中，人们喊着：“国王必须出让他的每一分财富，无论您是否相信，国家的改革已然开始”。人群原本打算朝着泰国王室资产管理局进发，但考虑到可能会和王室支持派产生冲突，因此改变路线，在泰国汇商银行周围活动。汇商银行是泰国第一银行，玛哈十世以个人名义持股23.53%，是最大股东；掌权之后，他通过了一项法律，允许自己全权管理泰国王室资产管理局，并把资产管理局在汇商银行的股份转给自己。此前，泰国金融部长是管理局董事长，被认为最起码让人感到，政府对其还有控制。法新社引述未具名的分析人士的观点指出，虽然没有任何公开的数据报告，但玛哈十世手中的股份价值大约在300亿到600亿美元之间。示威者们表示，不知道王室是如何使用这些财产的，不知道是否有法律在约束，“就在国王坐拥如此丰厚财富之际，泰国的普通人却在新冠病毒经济危机里苦苦挣扎，过着非常简朴的生活”。