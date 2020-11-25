特朗普呼吁支持者反转大选结果，拜登放话美国人不会让选举结果得不到尊重

11月25日星期三，美国现任总统特朗普向宾夕法尼亚地方议会的共和党参议员们喊话，呼吁他们“反转大选结果”，与此同时，被宣布胜选的后任总统拜登则在德拉瓦州的一场感恩节活动上，向众人承诺，美国人“不会接受不尊重选举结果”。

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这个周二，宾夕法尼亚州的官方计票结果倒向了拜登，法新社华盛顿站表示，并未发现大规模的舞弊现象。尽管如此，特朗普今天仍然再次通过电话向宾州表示，“民主党人耍了把戏，这次的选举被操控了…我们必须反转这次选举...我们所要做的，是找一些真正能够了解（这些问题）的fa'guan”。

拜登当天则在德拉瓦州的威尔明顿参加了一场感恩节活动，并在活动上做了一番演讲。他表示，“新冠疫情让人们不再团结，让人们愤怒，让人们自相讨伐，这个国家已经疲于再战”。他认为，“这一灰暗的分裂时节，这个妖魔化的时节，将会让步给光明而团结的一年”，并承诺，美国民众将不会接受11月3日总统选举的结果不被尊重。他表示：“我们的民主今年接受了考验，现在我们知道，人民完成了任务，在美国，我们有完备，公平，自由的选举，我们尊重这些选举的结果。拜登还呼吁人们积极防疫，从他上任第一天起，扭转疫情曲线。他说，“我们要求人们做的所有，都不是基于政治，而是基于科学…我们将会打败这个病毒，美国将不会输掉这场战争”。