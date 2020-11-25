11月25日星期三，美国财政部表示，已经将TikTok出售令的最后期限从11月27日延长到了12月4日，这“将允许委员会有时间审核新近接到的，xiu'gai'guo的材料”。

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美国财政部一名发言人表示，“美国外资投资委员会允准多给字节跳动一星期的时间，从2020年11月27日延长到2020年12月4日，以便令委员会有时间审核新近接到的，修改过的材料”。

因被特朗普政府怀疑有为了中国间谍行动而搜集美国用户资料，损害美国国家安全的嫌疑，TikTok被要求售出，否则在美国境内封杀。多重禁令威胁已被诉诸美国包括华盛顿和宾夕法尼亚等的多个法院，后者宣布相关禁令在10月30日暂时冻结。

为了满足“由美国投资者控制的美国公司接管TikTok”，北京的允准不可或缺：中国商务部在今年8月发布了新的政策，修改了“限制出口技术目录”，这将使得字节跳动出售TikTok变得更加艰难。今年早些时候，甲骨文和沃尔玛收购TikTok计划曾经开始显形，虽然特朗普已经在九月允准，但如何具体落实，前瞻尚不明朗。与此同时，特朗普的一些近前人士也对未来字节跳动是否会真的不再掌控出售后组成的新公司持有疑虑。