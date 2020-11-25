马拉多纳心脏骤停辞世 阿根廷三天国丧

11月25日星期三，阿根廷足球传奇迭戈-马拉多纳的发言人塞巴斯蒂安-桑奇宣布，不久前庆祝完60岁生日的马拉多纳在布宜诺斯艾利斯郊外家中因心脏骤停而与世长辞。

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这位1986年带领阿根廷队夺得世界杯冠军的一代球王曾在今年11月初因头部血肿而做了手术，之后在家里修养。给世界足球留下浓墨重彩篇章的马拉多纳，曾经受到许多健康问题的困扰，其中几次险些让他丧命。2000年，他在过量吸食可卡因之后突发心脏病，之后长期在古巴疗养；2004年，1米65的他的体重超过100公斤，又一次受到心脏病的袭击，后又为了减肥而接受了胃部手术；2007年，由于过量饮酒，马拉多纳被送往医院；后来又因为膝盖疼痛而做了修复体治疗。今年11月2日，他因为贫血和脱水而住院，另外一份扫描也显示出他当时有硬膜下血肿，手术被认为是成功的。

马拉多纳辞世的消息传出后，全世界都在哀悼。巴西球王比利表示，“希望有一天我们能在天上一起踢球”。法国球星米歇尔-普拉蒂尼表示，“马拉多纳与世长辞，我们的往事也随之离去”。英格兰退役球星加里-莱因克尔表示，“马拉多纳是那一代最棒的球员，也无疑是所有世代最伟大的球员…度过了充满福气却又动荡的一生，希望他在上帝的手里得到慰藉”。阿根廷足协表示，“传奇离世，让我们陷入最深的痛苦当中。迭戈-阿尔曼多-马拉多纳。你永远在我们的心中”。阿根廷总统府也宣布三天国丧，悼念马拉多纳。总统阿尔伯特-fei'er'nan'di写道：“你把我们带到了世界的巅峰，你让我们快乐，你是最伟大的。谢谢你存在过，我们会毕生想念你”。