法国从中国手中“夺回”塞尔维亚首都地铁项目

11月26日星期四，塞尔维亚政府宣布，将在2021年年底开始启动首都贝尔格莱德地铁工程，并表示为此已经和法国签署了一项协议，具体大部分工程将交给阿尔斯通和其他法国企业来完成。

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贝尔格莱德地铁计划已经被当地人谈论了数十年，一直被推迟。本次计划建设的包括至少两条主线，这将让170万已经对堵车和空气污染习以为常的贝尔格莱德人的日常交通更加方便。

法国外部商贸事务代理部长里耶斯特对法国与塞尔维亚的这一合作表示赞赏，称这一地铁项目，加上苏伊士公司竞得的贝尔格莱德垃圾处理中心项目，以及万喜集团取得的贝尔格莱德机场相关代理，都“体现着法国和贝尔格莱德双方的共同意愿”。部长办公室方面表示，除了阿尔斯通之外，还会有施耐德电子等法国龙头企业加入，单阿尔斯通方面项目，资金不低于5.3亿欧元，第一条线路总体报价18.3亿欧元。为了整体项目的实施，法国向塞尔维亚提供了财政贷款，外贸信用担保，法国发展局资金等。但相关土木工程的合同则由塞尔维亚和中国电力签署。

和法方进行竞争的中国方面曾经在2019年以中国中车为首，以40亿欧元的方案，“险些挤掉”法国方案。事实上，法国和塞尔维亚早在2011年便达成了2017年前后在贝尔格莱德打造地铁线的书面合作意向。法新社引述未具名消息人士的评价称，“塞尔维亚这个巴尔干半岛国家已经成为中国进入欧洲的桥头堡，中方数十年以来，向塞尔维亚提供巨资项目，涵盖基础设施建设，能源，安全等领域”。