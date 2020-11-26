瑞士人开始滑雪了 引欧洲邻国防疫限足民众羡慕

圣诞节假期临近，欧洲民众十分关注各自的政府是否以及如何松绑防疫限制措施。令人感到失望的是，虽然疫情弧线有不同程度的下降与趋稳，包括法国在内的一些国家并没有完全放开出行限制。是否能去山间滑雪度假，仍然不是很确定。与此同时，瑞士政府却宣布，民众可以在保护得当的情况下，去滑雪。

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虽然是否开放滑雪站的决策还是要由地区政府做出，但瑞士中央政府依旧有一定的话语权。瑞士卫生部长阿兰-柏尔塞在11月26日星期四表示，“在瑞士，我们可以在保护得当的情况下，去滑雪”。他指出，政府寄希望于民众个体的责任心和对防疫政策的遵守，包括山间向导提供中心，滑雪培训学校等。瑞士地区医生协会主席豪里表示，滑雪的游客必须在“所有的升降机上，所有的等待区当中佩戴口罩”。

瑞士国家旅游局发言人维罗尼克-卡耐尔表示，“瑞士联邦委员会，旅游业管理方均相信，目前瑞士走在一条正确的路上，冬季滑雪应该可以在非常安全的情况下展开”。旅游业界表示，“希望民众可以帮助我们，把这次的冬季滑雪季办得成功”。

事实上，早在几周之前，瑞士的韦尔比耶，格施塔德，和萨斯费这些雪道早已迎来了瑞士境内的居民。西南部的瓦萊州是瑞士滑雪大州，该州政府的一名政务委员达尔贝雷表示，当地酒店已经重新营业，餐厅应该会在12月中旬重新开门，并称，“人们现在比以往任何时候都需要空气，雪，和空间”。他还对法国的系列防疫措施表示不解，认为“巴黎地铁里人满为患，法国政府却没说过要关闭地铁，却要关闭法国的滑雪站升降机，这令人费解。在瑞士，这并不是我们的选择”。

虽然瑞士往年是邻国民众的滑雪心头好，但今年由于限制出行，瑞士国家旅游局表示，并不期望能有其他欧洲人来滑雪。尤其是“瑞士目前仍在在德国政府的红色疫情警戒名单上”。另外根据瑞士旅游局今年10月底的统计，本次圣诞节假期的山间酒店预订率同比下降19%。

法国方面，总统马克龙则表示“将在日增阳性新冠确诊人数降至5000，全国重症抢救室人数存量低于3000人的情况下，于12月15日起，允许民众无限制（指在法国境内）出行”。一旦解封，政府将无法阻止民众前往山间度假。而目前的数据显示，法国的日增阳性新冠确诊人数在一万六左右，重症抢救室人数存量仍超过四千。