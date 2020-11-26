面对质疑，英国阿斯利康宣布其疫苗需“额外研究”

英国阿斯利康制药公司在11月25日宣布，将和合作伙伴牛津大学对双方共同研发的新冠疫苗展开“额外研究”。

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法新社引述在英国和巴西广泛开展的临床试验已知结果，称阿斯利康的新冠疫苗的平均有效率达到70%，但在这一平均值背后，隐藏着较大的浮动。例如在一组首先接种半剂量，一个月后再接种完整剂量的志愿者身上，疫苗的有效率可以高达90%；然而在另外一组以一个月为间隔，两次接种完整剂量的志愿者身上，疫苗的有效率却只有62%。

阿斯利康公司首席执行官索里奥特表示，虽然第一组接种配置纯粹出于偶然失误，结果却发现这比另外一组接种的配置要更加有效。但正是出于这个原因，第一组接种志愿者人数只有3000人，因此公司准备“开展额外的研究”，这一“额外研究”将不太可能耽误新冠疫苗在欧盟和英国的管制批准程序。牛津大学疫苗领头人安德烈-波拉尔本周表示，进一步的研究结果将在下个月出炉。

通过“失误”导致发现有效率达到90%的接种方法，这让阿斯利康遭到了指责和质疑。美国政府防疫“曲率计速行动”计划的首席科学家孟塞夫-斯拉维还指出，阿斯利康的这种有效率达到90%的疫苗配置，对接种人群有年龄限制，最高不得超过55岁，因此这可谓是“把高风险人群排除在了疫苗之外”。